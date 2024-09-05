fb ig video ETtoday search mobile

日星巴克秋季限定「烤地瓜焦糖星冰樂」！鹹甜交織一口就愛上

>

記者鮑璿安／台北報導

大家最期待的日本星巴克秋季限定飲品即將登場了，這次帶來「烤地瓜焦糖星冰樂（焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ）」，口感有別以往，綿密的地瓜變成飲品並混合濃稠焦糖醬，光看到形象照就讓人流口水，有望成為熱門飲品！

一邁入秋冬時節就會讓人想起暖胃的烤地瓜，日本星巴克在去年（2023年）曾經帶來過「烤地瓜奶油星冰樂」掀起話題，這次則升級成為「烤地瓜焦糖星冰樂」，當然靈魂人物就是烤地瓜塊，用略帶鹹味的紅薯混合製成，並盛入底部，因此可以享受鬆脆的口感，加上味道濃郁香甜的焦糖醬與標誌性的生奶油完美搭配，相較於一般的星冰樂來說，甜味溫和完全不膩口，與鹹香味交織更加誘人。

該款飲品在9月4日起至10月10日期間在全日本的星巴克門市販售，若正好前往當地旅遊，不妨點一杯試試這屬於秋天的限定滋味。

而OREO 與可口可樂（Coca-Cola）想必是大家都不陌生的產品，最近竟然帶來了破天荒聯名，推出兩款大作，分別「角色互換」打造出可口可樂夾心餅乾和OREO零糖限量版汽水，這次的聯名合作在9月推出，根據外媒報導指出，「可口可樂餅乾」結合了經典的巧克力餅乾，並在其中添加了可口可樂糖漿和跳跳糖，來模擬出碳酸蘇打水的效果，而另一半則是擁有可樂罐造型的紅色餅乾，以此致敬可口可樂的經典元素，而中間的夾心仍不變，是最初的白色奶油。OREO零糖限量版汽水的包裝也一改原本熟悉的紅色，演變成黑色模樣，至於口味則非常神秘，據說喝得到奶油餅乾的滋味，也備受網友們期待。

關鍵字：

星巴克, 秋季限定, 焦糖星冰樂, 烤地瓜, 口感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

超準！第一眼看到什麼？秒測你最近的「心理狀態」

超準！第一眼看到什麼？秒測你最近的「心理狀態」

看似天真「其實超有心機」星座Top 3 ！第一名演技強　把人耍得團團轉 BELLAVITA大廳出現古風小城　小橋流水還有華麗茶樓 5款韓星短髮範本！張娜拉一刀切齊短髮輕盈好打理、薇娟同款適合過渡期 范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場 49歲賈靜雯坦言年齡非重點　維持在喜歡的狀態更重要 曬後好難白回來？營養師教你吃出人見人愛「冷白皮」 當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面