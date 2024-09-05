日星巴克秋季限定「烤地瓜焦糖星冰樂」！鹹甜交織一口就愛上

記者鮑璿安／台北報導

大家最期待的日本星巴克秋季限定飲品即將登場了，這次帶來「烤地瓜焦糖星冰樂（焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ）」，口感有別以往，綿密的地瓜變成飲品並混合濃稠焦糖醬，光看到形象照就讓人流口水，有望成為熱門飲品！

一邁入秋冬時節就會讓人想起暖胃的烤地瓜，日本星巴克在去年（2023年）曾經帶來過「烤地瓜奶油星冰樂」掀起話題，這次則升級成為「烤地瓜焦糖星冰樂」，當然靈魂人物就是烤地瓜塊，用略帶鹹味的紅薯混合製成，並盛入底部，因此可以享受鬆脆的口感，加上味道濃郁香甜的焦糖醬與標誌性的生奶油完美搭配，相較於一般的星冰樂來說，甜味溫和完全不膩口，與鹹香味交織更加誘人。

該款飲品在9月4日起至10月10日期間在全日本的星巴克門市販售，若正好前往當地旅遊，不妨點一杯試試這屬於秋天的限定滋味。