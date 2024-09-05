日星巴克秋季限定「烤地瓜焦糖星冰樂」！鹹甜交織一口就愛上

記者鮑璿安／台北報導
大家最期待的日本星巴克秋季限定飲品即將登場了，這次帶來「烤地瓜焦糖星冰樂（焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ）」，口感有別以往，綿密的地瓜變成飲品並混合濃稠焦糖醬，光看到形象照就讓人流口水，有望成為熱門飲品！
一邁入秋冬時節就會讓人想起暖胃的烤地瓜，日本星巴克在去年（2023年）曾經帶來過「烤地瓜奶油星冰樂」掀起話題，這次則升級成為「烤地瓜焦糖星冰樂」，當然靈魂人物就是烤地瓜塊，用略帶鹹味的紅薯混合製成，並盛入底部，因此可以享受鬆脆的口感，加上味道濃郁香甜的焦糖醬與標誌性的生奶油完美搭配，相較於一般的星冰樂來說，甜味溫和完全不膩口，與鹹香味交織更加誘人。
該款飲品在9月4日起至10月10日期間在全日本的星巴克門市販售，若正好前往當地旅遊，不妨點一杯試試這屬於秋天的限定滋味。
而OREO 與可口可樂（Coca-Cola）想必是大家都不陌生的產品，最近竟然帶來了破天荒聯名，推出兩款大作，分別「角色互換」打造出可口可樂夾心餅乾和OREO零糖限量版汽水，這次的聯名合作在9月推出，根據外媒報導指出，「可口可樂餅乾」結合了經典的巧克力餅乾，並在其中添加了可口可樂糖漿和跳跳糖，來模擬出碳酸蘇打水的效果，而另一半則是擁有可樂罐造型的紅色餅乾，以此致敬可口可樂的經典元素，而中間的夾心仍不變，是最初的白色奶油。OREO零糖限量版汽水的包裝也一改原本熟悉的紅色，演變成黑色模樣，至於口味則非常神秘，據說喝得到奶油餅乾的滋味，也備受網友們期待。
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