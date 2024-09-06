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唐吉訶德祭豪華烤肉限量優惠　LOPIA速攻醃肉懶人福音

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▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

▲唐吉訶德推出中秋肉品特定優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著中秋烤肉季的來臨，各大超市和商場紛紛推出精選烤肉食材和醬料，讓民眾輕鬆打造家中或戶外的烤肉派對。其中，日系連鎖店DON DON DONKI和精肉專門店LOPIA分別帶來了豐富多樣的肉類、海鮮及相關配料，不論是高檔日式風味或是經典烤肉搭配，兩家通路都為消費者提供了不同選擇。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

DON DON DONKI針對中秋烤肉派對，主打高檔食材與精緻風味，推薦日本和牛沙朗牛排與和牛串，強調和牛肉品在烤制過程中，可展現出豐富的油脂與香氣，還能讓消費者享受入口即化的口感。此外還有松阪豬和鹽麴炭香烤雞串，能為派對增添了不同風味，強調使用鹽麴醬料，能讓雞肉更加鮮嫩多汁。

海鮮則主打熟凍鱈場蟹，強調捕撈上岸後立即急凍，保留鮮甜原味，搭配黃金之味和炭火燒烤風味燒肉醬更有日式風格，兩款日式醬料分別以蘋果、桃子、大蒜等天然食材調配出香甜微辣的層次感，能使肉品更具風味。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

業者表示，9／5起推出冷凍和牛串、沙朗和牛牛排、台灣松阪豬、西式香腸、冷凍鱈場蟹等食材限量優惠特價，單款品項可省20元至100元不等。除了主菜還有茶飲和甜點，包括KIRIN生茶與MIZU碳酸水，解膩並延續清爽口感，加碼焦糖海鹽和珍珠奶茶口味的爆米花，或情熱價格袋裝棉花糖，為整場烤肉派對畫上完美句點。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

宏匯廣場LOPIA以精肉為主打，推薦黑毛和牛迷你牛排及黑毛和牛燒肉片，還推出迷你牛排組合，讓消費者一次享受到不同部位和牛的風味。對於不吃牛肉的消費者也有松阪豬燒肉與豬五花燒肉可選擇。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

此外，LOPIA也推出醃製好的燒肉品項，包括特製燒肉醬醃牛五花、山賊燒雞胸肉，讓忙碌的家庭不需事前準備，也能輕鬆享受醃肉的美味，中秋蔬菜組合也開賣，解膩超方便。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

業者表示，中秋還特別引進日本知名燒肉店敘敘院的特製燒肉醬，讓燒肉風味更加升級。甜點愛好者則可選擇日本進口的三麗鷗麻糬，這款麻糬在烤制過程中會膨脹並展現可愛的角色圖案，不僅吸引孩子們的目光，還能為烤肉派對增添趣味。

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

▲唐吉訶德、LOPIA推出中秋肉品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

超市, 商場, 烤肉食材, 和牛肉, 海鮮

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