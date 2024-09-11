fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要

>

記者曾怡嘉／台北報導

你在另一半心中有多重要呢？《小紅書》上一個超夯的心理測驗，一張圖就能看出你在他心中的位置，實測過的網友都喊準！趕快來測測看！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#第一眼看到什麼？

A.貓

B.蝴蝶

C.小狗

------------------（下有完整解析）

#挑選A 貓的你

你早就是他生命中的一部分，即便他有時因為忙碌而忽略你，但是你不在身邊，他又覺得少了什麼東西，你對於他來說，是愛也是習慣，雖然他不常對你表露情意，但你在他心中有著堅不可摧的重要性，有你陪伴，他可以很自在地做自己。

#挑選B 蝴蝶的你

你在另一半心中可有可無，或許兩個人曾經炙熱過，但一段感情能不能繼續維持，在於兩人是否有心。你們兩個都很獨立，也習慣了自己的事情能自己消化處理，但目前因為某種原因無法分開，即便兩人知道或許已走不下去，但仍不願鬆口分手，寧可保留現在這段關係，相信時間會給答案。

#挑選C 小狗的你

你在另一半眼中就像生命般重要，或許上輩子你們就已經相遇，這輩子他拚了命也要只找到你，兩人從認識到交往，即便時間不算長，但卻相當有默契，緣分就像是冥冥中註定，兩人在一起，心裡就會感到無比寧靜，即便沒辦法天天見面，但是只要一發生任何事情，第一個就會想和對方分享．

關鍵字：

心理測驗, 另一半, 重要性, 愛情, 關係

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

表面看不出「佔有慾最強」星座Top 3 ！第一名容易多疑緊握不放

表面看不出「佔有慾最強」星座Top 3 ！第一名容易多疑緊握不放

陳美鳳遊日背實用愛馬仕包　戴潮人最愛的銀飾逆齡

陳美鳳遊日背實用愛馬仕包　戴潮人最愛的銀飾逆齡

第一眼看到樹還是人臉？測試你孤傲還固執

第一眼看到樹還是人臉？測試你孤傲還固執

5個跡象顯示　妳單身會更幸福 什麼是愛自己？先了解「不愛自己」的5個表現　不懂拒絕、總是抱怨 第一直覺想到什麼？日網瘋傳「雙色心理測驗」看出感情潛在問題 張國煒戴百年靈曝名錶收藏規模　「說多講我奢侈，說少又不信」 30歲後交友要「重質不重量」　研究告訴你幾個最剛好 王一博新身分曝光帥照連發！穿小白鞋搭托特包「流量男神同款」揭曉 看似天真「其實超有心機」星座Top 3 ！第一名演技強　把人耍得團團轉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面