第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要

記者曾怡嘉／台北報導

你在另一半心中有多重要呢？《小紅書》上一個超夯的心理測驗，一張圖就能看出你在他心中的位置，實測過的網友都喊準！趕快來測測看！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#第一眼看到什麼？

A.貓



B.蝴蝶



C.小狗

------------------（下有完整解析）

#挑選A 貓的你

你早就是他生命中的一部分，即便他有時因為忙碌而忽略你，但是你不在身邊，他又覺得少了什麼東西，你對於他來說，是愛也是習慣，雖然他不常對你表露情意，但你在他心中有著堅不可摧的重要性，有你陪伴，他可以很自在地做自己。

#挑選B 蝴蝶的你

你在另一半心中可有可無，或許兩個人曾經炙熱過，但一段感情能不能繼續維持，在於兩人是否有心。你們兩個都很獨立，也習慣了自己的事情能自己消化處理，但目前因為某種原因無法分開，即便兩人知道或許已走不下去，但仍不願鬆口分手，寧可保留現在這段關係，相信時間會給答案。

#挑選C 小狗的你

你在另一半眼中就像生命般重要，或許上輩子你們就已經相遇，這輩子他拚了命也要只找到你，兩人從認識到交往，即便時間不算長，但卻相當有默契，緣分就像是冥冥中註定，兩人在一起，心裡就會感到無比寧靜，即便沒辦法天天見面，但是只要一發生任何事情，第一個就會想和對方分享．