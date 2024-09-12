金世正抵台快閃三天兩夜！機場造型曬長腿　拎Longchamp包甜笑超寵粉

記者鮑璿安／台北報導

韓星金世正憑藉戲劇《社內相親》和《驅魔麵館》擁有高知名度，今12日中午她終於抵達台灣，以一身黑色連身外套搭配手提包款，彰顯她清新可愛氣質，面對鏡頭不斷揮手微笑，超寵台灣粉絲。

▲金世正稍早已經抵達桃園國際機場 。（圖／品牌提供）

金世正此行預計在台灣停留三天兩夜，今12：10 pm已經抵達桃園國際機場，由寰宇禮遇通關服務入境，機場時尚的部分，她身穿2024秋冬系列和服短外套及同色系短褲，腰間繫著印有標誌性奔馬圖案的腰帶，手持Le Roseau手提包增添時尚感。

▲LONGCHAMP ROSEAU系列手提包 (黑色) 。（圖／品牌提供）

金世正這次以 Longchamp 品牌大使的身分首次來台，將出席 9月 13日（五）品牌在台北松山文創園區舉辦的派對，預計當天晚間6點金世正會在星光紅毯上現身，當天受邀嘉賓還有盧廣仲以及李沐，《ET FASHION》也將為大家直擊報導活動內容。

▲Rain身穿秋冬24男裝系列墨綠色羊毛衫，外搭灰色羊絨飛行員夾克。（圖／品牌提供）

Rain在昨日深夜現身台灣桃園國際機場，他身穿秋冬24男裝系列墨綠色羊毛衫，外搭灰色羊絨飛行員夾克，手中更拎著FENDI Selleria縫線工藝的 Baguette Soft Trunk包款，輕便造型卻不失魅力，Rain也不忘對著鏡頭揮手微笑展現親和力。