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秋冬成為注目焦點的高段班穿搭　閃亮上衣、鉚釘元素必收

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圖文／鏡週刊

想做個發光的女子啊！幸福的光澤、自信的透亮，總是能讓人漾著光芒。

如果這些都還不夠閃耀，試試換上能增色的裝扮吧？必須要為自己的亮度著裝。

一身奪目膽氣

我不知道夜晚還有能比我更如開屏般的孔雀了。

為了能夠攫取你的注意，我願意用包圍整身的閃光奪目出現，只求你看我一眼，即使只有一秒的心思在我身上停留都好。

亮片瞬時傲嬌

喜歡這種高調奢華的表現是你必須好好而且完整的看著我，不僅僅只是那一瞥的輕描淡寫。

在溫暖厚實的大衣衣襬上垂掛著排排站好的亮片哪，總在我轉身時，留下一抹微光。

駝色亮片大衣 NT$600,000 by GUCCI／駝色細肩帶上衣 NT$78,000 by GUCCI／深紅色亮皮長靴 NT$82,200 by GUCCI／TRIOMPHE 13太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／加大號Grain de Cafe耳環 NT$11,700 by APM MONACO

▲駝色亮片大衣 NT$600,000 by GUCCI／駝色細肩帶上衣 NT$78,000 by GUCCI／深紅色亮皮長靴 NT$82,200 by GUCCI／TRIOMPHE 13太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／加大號Grain de Cafe耳環 NT$11,700 by APM MONACO。

閃瞎高段手法

不是一定要鑲珠亮片才能閃耀別人的眼，隱隱泛著光澤的方式其實是一種曖曖內含光。

許多時候，看似不那麼誇張卻又時不時閃耀著，才是一種高段手法。

Monili細節襯衫 NT$70,700 by Brunello Cucinelli／亮面訂製寬鬆休閒長褲 NT$106,000 by Brunello Cucinelli／鑲珠裝飾便士樂福鞋 NT$48,600 by Brunello Cucinelli／LES PERLES CELINE耳環 NT$15,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／初剪羊毛絲質鑲珠羅紋針織領帶 NT$15,500 by Brunello Cucinelli

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鉚釘恐怖平衡

深沉的黑與閃著銀光的鉚釘是一種反差，正如我狂放的渴望與力持平穩的內心維持著某種恐怖的平衡一樣。

白晝裡我總是靜默無語，因為期盼著夜晚時能夠做自己的張揚。

一片漆黑中，我想盡情享受屬於我的那道光。

黑色圓釘短袖襯衫 NT$11,690 by sandro／黑色圓釘短抽繩短褲 NT$8,590 by sandro／深綠色亮皮長靴 NT$82,200 by GUCCI CELINE PETALE金色飾面手鍊 NT$35,000／by CELINE BY HEDI SLIMANE

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滿眼銀白飛蚊

不是具象的亮片，不是奢華的珠繡。

我訴求的其實只是，某一些特定角度或是轉瞬間的回眸，會有人看得見我。

金銀紗迷你連身裙 NT$125,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Marcie金色耳環 價格店洽by Chloé／Marcie圓形手鐲 價格店洽by Chloé

▲金銀紗迷你連身裙 NT$125,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Marcie金色耳環 價格店洽by Chloé／Marcie圓形手鐲 價格店洽by Chloé

化妝：Abby Liu／彪製　髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB　Model：潘星妤／Dolls Model

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鏡週刊, 穿搭

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