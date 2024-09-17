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近300坪無印良品項彰化開幕！限時特價滿千送百

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▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品在台20年，近期進駐彰化員林大潤發內開設277坪新店舖，這不僅是品牌在彰化的首家店鋪，也標誌著無印良品在台達到第65間門市。為融入在地風格，地板則別出心裁地採用了回收牡蠣殼等材料製作，預計將為當地居民帶來全新的購物體驗。

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

大潤發近年越來越多元，陸續與IKEA、宜得利等居家品牌合作，無印良品在插旗內湖大潤發後，最新店舖前進彰化員林大潤發，坐落於大潤發一樓的無印良品，不僅能吸引量販店的多元客群，還能借助鄰近台鐵員林車站的便利交通，吸引更廣泛的彰化地區消費者。

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

該店面的牆面使用回收的國產材料和鑽泥板，響應環保理念，並提升空間的隔音和保溫效果，地板則採用回收牡蠣殼等材料製作，很有在地感，並兼顧循環經濟和永續發展的細節。店內商品保持一貫風格。從日用品如清潔用具、當地食品到家用餐廚用品應有盡有，品牌服飾、美妝保養品、家具、旅行用品和文具等產品都找得到。

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

員林店也設置補水站，讓顧客在逛街時可以隨時補充水分，並引入自助收銀系統，縮短結帳時間，顧客只需掃描商品條碼，就能快速完成付款，同時還能累積會員積分或信用卡點數。

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

業者表示慶祝開幕推出優惠活動，9／12至9／25期間，單筆消費滿1,000元可享100元折扣；9／12至9／30單筆消費滿888元，可獲贈限量黃麻購物袋（每日限定）。

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

全台領先的網路購物平台東森購物，將於9／10起試營運與日本生活品牌「MUJI無印良品」的線上品牌旗艦館，並於9／19正式開幕。為慶祝此次合作，東森購物將推出眾多優惠，包含開幕首兩日全館85折，消費滿額送超熱門的黃麻購物袋，讓消費者聰明買起來！

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲開幕限定9／10至10／2期間，女款輕量羽絨外套享優惠價1,390元；開幕限定9／19至9／23消費滿888元，登記即再贈黃麻購物袋A4縱型乙個（恕不累贈，送完為止）。

東森購物「MUJI無印良品品牌旗艦館」9／10起試營運，將有超過6,000種商品上架銷售，9／10至10／2期間，享多款獨家優惠，包括指定男女內褲系列任2件以上9折、黃麻收納袋任2件8折、自由組合收納包任2件9折、不鏽鋼廚房道具8折等。9／19至9／20開幕首兩日推出限定優惠，不限金額全面85折。9／19至9／23再加碼消費滿888元，登記贈黃麻購物袋A4縱型乙個。

關鍵字：

無印良品, 彰化, 大潤發, 開店, 環保, 東森購物

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