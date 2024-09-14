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王子私下酷愛休閒裝扮　偏好「單色鏡框」不能太花俏

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記者曾怡嘉／台北報導

王子（邱勝翊）出席OWNDAYS十周年活動，現場大方分享眼鏡穿搭秘訣，他提到自己平時很常用眼鏡做搭配，像是眼鏡和墨鏡都是很好的穿搭配件，尤其是今天佩戴的不對稱鏡框點綴金屬設計相當特別，兼具造型與輕盈舒適感。

▲▼明星代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲王子分享自己的眼鏡穿搭秘訣。（圖／品牌提供）

王子透露自己私下大部分都是穿著T恤、牛仔褲，挑選眼鏡時最在意的就是輕巧和休閒，顏色不能太花俏，活動上選擇佩戴十周年的鈦金屬款式，除了輕巧以外，又是好搭配的單色，無論是搭配正裝或是休閒裝扮都很適合。

▲▼明星代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲以鈦金屬工藝打造雙層鏡圈設計，內圈加入多邊造型。

OWNDAYS為回饋消費者的支持，門市也推出十周年活動，凡於9月14日至10月13日期間至忠孝敦化店購買眼鏡或太陽眼鏡，即可免費體驗品牌十週年限定拍貼機一次。

▲▼明星代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇很在意佩戴隱形眼鏡的舒適度。

近來邵雨薇也接下美若康隱形眼鏡代言，對於這個新身份，她表示：「作為一個專業演員，不僅要進入當下角色的人生狀態來詮釋，也要快速適應不同拍攝場景的條件，可能是炎熱曝曬、低溫寒流或綿雨悶濕的外景，也可能是超強空調的室內棚。要透過「眼神」來演繹無聲勝有聲的意境時，保持眼睛的靈動很重要，自己最在意的就是佩戴的舒適度，自己實際佩戴體驗，一整天下來都超舒服的。

關鍵字：

眼鏡, 穿搭, OWNDAYS, 邵雨薇, 美若康

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