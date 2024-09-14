韓星包包掛飾風潮！LV兔子玩偶、Miu Miu花卉皮革　新吊飾就像換新包

記者鮑璿安／綜合報導

回想童年時代的包包，是否都掛滿了墜飾和玩偶？最近隨著Y2K風潮強勢崛起，韓流偶像們的私服穿搭中，少不了一顆掛飾手袋，而精品也紛紛帶來極繁主義特色的新款配件，好好裝飾出屬於你的個性化包款。





▲宋慧喬現身香港國際機場，手拎FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft 。（圖／品牌提供）





▲FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x Chupa Chups® 棒棒糖套硬殼吊飾 。（圖／品牌提供）

由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi打造的全新配飾， 採用柔軟皮革製成FENDI x Chupa Chups® 棒棒糖套硬殼吊飾，可收納整根棒棒糖超有童趣性，成為今年最可口時髦的吊飾！掛在標誌性的Peekaboo包款之上，碰撞出個性化態度，另也帶來項鏈款式，任意搭配組合。





▲Animogram 手袋吊飾 。（圖／品牌提供）





▲Vivienne Fashionista 手袋吊飾 。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton 也帶來多款吊飾，Vivienne Fashionista手袋吊飾以經典的Vivienne吉祥物顯得格外可愛，選用小牛皮製造，臉龐圍繞著貂皮毛Monogram花卉圖案，並配以LV標誌耳環和珍貴的鈀色金屬迷你手袋。Animogram 手袋吊飾打造了綴有Monogram花卉圖案眼睛的可愛皮革兔子，並懸掛於金色金屬精細鏈帶上，連NewJeans成員Hyein都被圈粉了。

▲惠利來到香港廣東道專門店親自展現此系列，身穿棕色麂皮套裝，以率性的半盤髮造型登場 。（圖／品牌提供）





▲惠利在機場演繹全新 Aventure 包款 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 皮革吊飾 。（圖／品牌提供）





▲Miu Miu 皮革繩索金屬吊飾飾以小巧萬用包 。（圖／品牌提供）

Miu Miu成為這股掛飾旋風的幕後推手， 化簡為繁，將花卉皮革吊飾、小巧萬用包、尼龍繩索吊飾及經典鑰匙圈混搭不同色彩與材質，個個別具特色，呈現趣味而又別緻的風格，為穿搭造型增添亮點。像是女星惠利就選擇了Aventure包，豐富的掛飾強化個人風格。

▲Balenciaga Rodeo 包。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA話題包款 RODEO無論是容量或是設計感都值得關注，袋內寬敞雙隔層以手套專用級別的羔羊皮作襯裡；背面配有則配有兩個平行的連體口袋。另有配備各種飾品的珍藏版，包括一面皮革鑲邊愛心型鏡、一組心形安全鉤、一條鎖鑰鏈飾、紀念品式吊飾與 Balenciaga 皮革吊牌，掛好掛滿就是這款包的設計精髓。

當然這些掛飾也不光只出現在包包上，可以發揮想像力裝飾在鞋子、腰帶上，豐富更多的可能性。或是找出家中不實用的「小廢包」，採取1+1的方式進行點綴，遲遲未入手新包款的各位，也不妨從吊飾展開新意，宛如擁有了一顆全新包款。