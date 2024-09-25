台北東區健康飲食餐廳＋1　在水泥叢林裡體驗南加州飲食、衝浪文化

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

走在東區181巷，你會見到一處以舊木材質、玻璃和植栽構築的獨特店面，其粗獷自然的外觀與周遭現代線條分明的建築形成鮮明對比，宛如來到美西海岸的海邊小屋。這正是深耕台北東區近十年的「VAST Cali Eatery」（簡稱：VCE），對於健康飲食族群而言，猶如水泥叢林中的綠洲，這裡提供的餐點以原型食物著稱。而店內的設計理念也同樣根植於對海洋的熱愛，並高度重視環保。空間的裝潢充分體現了「Reduce（減少）」、「Reuse（重複使用）」、「Recycle（回收利用）」的3R環保理念，使用回收木材和再生材質，加上植栽增添綠意，原木色調與輕鬆氛圍完美詮釋了道地的美式風格。

植入南加州飲食、衝浪文化的「城市綠洲」



VCE是由創辦人Sam在2014年創立，他曾在陽光燦爛的南加州生活多年，品牌成立初心來自「南加州的生活方式帶回台灣」的想法：「衝浪改變了我的生活觀，我珍惜海洋、喜愛在地食材，VCE正是實踐這些理念的平台。」於是Sam從衝浪品牌起步，藉此汲取許多寶貴經驗，創立品牌後更親自帶領團隊前往南加州考察，尋找專業的主廚並深入健康飲食與衝浪文化。

回到台灣便馬不停蹄的尋訪在地市場、合作小農，最終設計出首套菜單，使用有機無毒的在地食材，雖然在10年前這是項前衛、冷門的飲食觀念，VCE仍持續傳遞此理念，而今隨著健康意識抬頭，VCE也站穩腳步，養出一票死忠追隨的顧客，成為健身愛好者、有機蔬食擁護者的首選餐廳。

VCE 怎麼點？



隨著品牌邁入十週年，VCE近日推出菜單2.0，全新設計讓每一道菜都保持原始風味。VCE創立之初就關注「farm to table」的自然理念，並實踐的餐廳食材上，使用最新鮮、最天然的在地食材，保留食材的原始風味，製作出美味的料理。雖然有了新菜單，但色彩斑斕的「 VCE果昔」可是菜單元老，並且熱賣至今。使用台灣在地火龍果，加入一些小麥胚芽，顏色鮮豔且口感極佳，打破了大家對果昔糖分過高的誤解。另外還有其他健康美味的選擇，像是富含維生素的「綜合綠蔬果汁」（又稱綠拿鐵），使用羽衣甘藍、奇異果、蘋果、小黃瓜等製成，維生素豐富且口感清爽。抗氧化效果極佳的「藍色公路果昔」，內容則有螺旋藻、鳳梨、香蕉、椰奶與蜂蜜，粉藍的外觀也特別吸睛。

鹹食方面最推「豐收九宮格」，內含自製雞肉香腸、地瓜、羽衣甘藍等多種美味食材，口感層次豐富。此外，健身控可選擇「牛排沙拉」、「雞肉藜麥」或「喬老大漢堡」；喜歡變化的可以試試「墨西哥薄餅」或「蝴蝶優格水果碗」，甜食控則不妨嘗試「焦糖香蕉煎餅」，甜蜜滿足感十足。

忙碌的上班族也能享受健康外帶餐點，如「季節沙拉」與「毛豆沙拉」，其中「毛豆沙拉」選用抗氧化擔當的紅白藜麥、各式豆類與新鮮蔬菜、精選起司及酪梨等超級食物所組成，既有飽足感又能吃進多元食材。以及創意十足的「墨西哥餡餅」和「歐姆蛋三明治」，兩者口感豐富風味濃郁，特別是喜愛起司的人更不容錯過。素食者可選擇集結羽衣甘藍、花椰菜、地瓜、綜合生菜等綠色食材的「素食捲」，不僅有助健康，也適合內用或外帶。

不同於純蔬食品牌，VCE希望滿足各種飲食喜好的客人，無論是平日下午還是週末正餐時分，來到這個東區巷弄中的南加州風格空間，都能輕鬆找到屬於自己的健康料理。面對飲食意識不斷升高的時代，Sam的信念始終不變：「我們致力於環境友善，儘管有機無毒料理的成本較高，但我們希望VCE能成為引路人，鼓勵更多人加入這個善待地球的飲食模式。」十年如一瞬，VCE繼續在喧囂城市中扮演撫慰人心、味覺的綠洲，全新菜單更具意識的永續美味，這也才是南加州飲食文化的精神所在。

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