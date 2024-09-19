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蘭蔻攜手得正推出奶蓋烏龍、Bobbi Brown打造冬蟲夏草咖啡

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

飲料控注意！美妝品牌蘭蔻與Bobbi Brown不約而同推出跨界聯名飲料，蘭蔻攜手得正推出限量芝士奶蓋厚焙烏龍，Bobbi Brown更與DREAMERS COFFEE共同打造冬蟲夏草咖啡，幫你養出好氣色。

▲▼蘭蔻攜手得正推出奶蓋烏龍。（圖／品牌提供）

蘭蔻攜手得正推出聯名飲料，以小黑瓶PRO《超極限肌因賦活露》為核心，打造全新限量芝士奶蓋厚焙烏龍，以3分火焙烏龍為概念，茶感增加30％，調整製作工序極速冰鎮降溫，擷取茶湯最濃萃的滋味，尾韻一樣保留焙烏龍香氣，搭配鹹口芝士奶蓋，層次豐富，既能感受茶的深邃，也能感受揉合奶蓋的柔順。

▲▼蘭蔻攜手得正推出奶蓋烏龍。（圖／品牌提供）

凡購買聯名飲品，即免費附贈聯名極限杯套，掃描杯套 QR Code 即可免費領取全新小黑瓶PRO 5件組，杯套更隱藏得正獨家折扣碼，於官網購買指定組合加碼贈送全新小黑瓶PRO 7ml，杯蓋全台限量贈完為止。

▲▼蘭蔻攜手得正推出奶蓋烏龍。（圖／品牌提供）

以「冬蟲夏草系列底妝」聞名的養膚底妝專家BOBBI BROWN與DREAMERS COFFEE即日起至11/10打造跨界聯名天花板。將頂級珍稀藥材冬蟲夏草加入咖啡，推出期間限定冬蟲夏草拿鐵與時尚裸影馬卡龍禮盒。讓你品嚐濃醇拿鐵時同步享受頂級藥材冬蟲夏草的滋補，給妳最奢華的養氣選擇，由内而外擁有好氣色。

▲▼蘭蔻攜手得正推出奶蓋烏龍。（圖／品牌提供）

即日起只要於全台DREAMERS COFFEE消費，憑聯名杯套即可靠櫃免費兌換明星商品體驗組，購買限量聯名馬卡龍禮盒更有機會獲得價值超過$1,500的奢華好禮，數量有限送完為止。

關鍵字：

蘭蔻, BobbiBrown, 聯名飲料, 美妝, 冬蟲夏草

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