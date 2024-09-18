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侯佩岑分享愛用美妝：粉底液2款分區上、薰衣草色蜜粉超提亮

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▲▼侯佩岑公開化妝包。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑）

▲侯佩岑分享自己最近用刮棒上底妝，上妝更有效率。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

46歲侯佩岑顏值一直在線，近來將演藝重心移往大陸，她的美貌與專業口條，讓迅速累積人氣，不少網友也好奇她如何維持美麗，日前她就在《小紅書》分享自己的化妝包私物，引來上萬網友按讚收藏。

▲▼侯佩岑公開化妝包。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑）

對底妝很在意的侯佩岑，分享自己是混合肌，試用多款粉底液之後，旅行時就會重點帶兩款，一款是偏保濕的SUQQU，另一款則是持妝度較高的Fenty Beauty。她表示，自己使用粉底液會分區上妝，SUQQU會局部使用，放在想要遮瑕或是想要打亮的地方，Fenty Beauty則會上在容易脫妝的鼻翼或是下巴，她說可能會有人這款質地偏乾，但對她來說質地剛好，薄薄上一層就很自然。

▲▼侯佩岑公開化妝包。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑）

她也自曝最近愛上用小刮棒上妝，將粉底液用刮棒抹在肌膚後，再用海綿輕輕拍依舊很快速，她也聊到以前不太用妝前乳，但是目前持續使用的是Biore，質地很水很好推，防曬係數也夠高。

其他像是遮瑕，她則坦言自己都買深色款，因為深色比較好遮，另外最近發現一款M.A.C的薰衣草色蜜粉，能幫助肌膚微微校色，但質地卻是非常輕薄服貼，抑制油光同時卻又非常透；私下愛用的打亮產品則是肌膚之鑰，刷在臉上會透出一點點光澤，但卻不遮住肌膚質感。

▲▼侯佩岑公開化妝包。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑）

此外，她也分享一個蜜粉使用小撇步，她會把&be的控油蜜粉拿來抹鬢角，有時候保養過後，兩邊鬢角會貼臉且不夠鬆，這時候沾上一些，兩側鬢角就會變得很有空氣感，十分乾爽。

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