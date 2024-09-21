超準！挑一款甜食秒測你內心的「孤獨指數」

記者曾怡嘉／台北報導

你是甜食控嗎？有時候來點甜的，有益身心健康，《小紅書》上就有超準心測，從你最喜歡的甜食，能探知你內心的孤獨指數，測過的網友都喊準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#目前你最想吃哪一種甜食呢？

A.甜甜圈



B.杯子蛋糕



C.甜可頌



D.巧克力蛋糕

-------------------------（下有完整解析）

#挑選A的你

孤獨指數40分

不去想其實還行，但有時候突然某個時刻，孤獨感會油然而生，因為你對於身邊朋友都保持一定的距離，沒有可以說心事或是深度交流的對象，試著向他人敞開心房，有助緩和突然襲來的孤獨感覺。

#挑選B的你

孤獨指數70分

你特別敏感且容易多想，讓你感到時常被人疏遠或孤立，即便別人沒有這個意思，也容易被你誤會，你不太容易和他人建立緊密關係，請先努力專注於自己喜歡的事物，把生活過充實，就不太會胡思亂想，也能發現這世界對你的善意。

#挑選C的你

孤獨指數100分

你時常覺得自己與世隔絕，就是很難與別人建立真正的聯繫，認為沒有人懂你，所以寧可自己待在家放空，但在家待久了，又會覺得被世界背棄，長時間下來容易影響身心健康，試著先踏出一步，外出呼吸清新空氣，可能讓你有不一樣的想法。

#挑選D的你

孤獨指數10分

當你感到疲憊時，難免會感到一絲孤單，但是這種感覺來得快去得也快，不太會對你產生什麼影響，你積極樂觀面對生活，每一天都過得無比充實，也很享受和朋友家人互動的時光。