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星巴克9／23限定一天「大杯以上買一送一」　星冰樂也能全點

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推大方買一送一，僅大杯就優惠，且星冰樂也在優惠之列。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

氣溫逐漸有邁向秋冬的感覺，星巴克在9／23祭出買一送一優惠，少見的大幅降低優惠門檻，當天只要購買大杯以上就有優惠，而且幾乎全現做品項都有在優惠行列，不用再買特大杯讓自己灌飽肚，但優惠門市仍有限制，建議先查一下自己周邊的門店是否有優惠，然後就準備喝起來啦！

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克9／23推出「抓住夏天的尾巴 好友分享日」，限定一天從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，這次祭出更多誠意，少見從「大杯」以上就有優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本次也囊括所有星冰樂品項，準備讓消費者跟炎熱天氣說再見，準備好迎接秋冬的天氣囉。未提供優惠門市請看文末列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

迎接10／1國際咖啡日，京站時尚廣場特別針對上班族推出「上班喝咖啡 頭腦不會灰」優惠活動，從10／1起至10／10連續10天，精選館內10家咖啡品牌推出專屬優惠，包含1+1第二杯優惠及多款特價組合，為上班族的日常生活帶來一杯小確幸。

▲京站國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲京站國際咖啡日優惠，gonna飲品外帶全品項享8折。（圖／業者提供）

其優惠內容包括Ten Thousand Coffee任選1個可頌+1杯飲品，現折30元、gonna飲品外帶全品項享8折優惠、微兜絲綢女王拿鐵，原價150元，第二杯享6.6折優惠、糀日和原價130元美式咖啡，內用第二杯享8折優惠、蔬慕咖啡全品項內用第二杯半價、不二弄咖啡外帶咖啡系列全品項第二杯半價等。

▲京站國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲糀日和美式咖啡內用第二杯8折。

星巴克不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 星冰樂, 京站

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