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秋分養生「5重點」公開：多吃滋陰潤肺食物、早睡早起增加免疫力

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▲▼必學！秋分養生「5重點」公開。（圖／Unsplash）

▲入秋適量補充蜂蜜幫助滋陰潤肺。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

昨（22日）正式進入秋分節氣，今早開始就感到有點微涼，秋分是一個過渡期，養生的重點在於平衡和調和，適當調整飲食、作息及情緒管理，有助於保持健康。盤點秋分養生的幾個重點，一起來了解！

#飲食以滋陰潤肺為主

秋分時應以滋陰潤肺為主，適合食用潤燥的食物，例如梨、百合、蜂蜜、銀耳等。還可以加入一些健脾益氣的食材，如紅棗、山藥、蓮子，這些能幫助補氣血，提升免疫力。

#保持心情平和

秋天的乾燥和氣候變化容易引發情緒波動，注意保持心情平和。可進行適當的戶外運動，如散步、瑜伽等，有助於緩解壓力、平衡情緒。

▲▼必學！秋分養生「5重點」公開。（圖／Unsplash）

#預防肌膚乾燥

秋天氣候乾燥，容易導致皮膚乾燥、咳嗽、口乾等問題。應多喝水，保持體內水分充足，還可以適當補充一些維生素C和E，對抗皮膚乾燥，避免長時間暴露在乾燥環境中。

#做好保暖

秋分後氣溫逐漸降低，尤其早晚溫差大，容易感冒受涼。應注意添加衣物，尤其保暖膝蓋和腰部，避免寒氣侵入，影響身體健康。

▲▼必學！秋分養生「5重點」公開。（圖／Unsplash）

#早睡早起增加免疫力

進入秋分時，應早睡早起，順應自然界的變化，保持規律的作息，有助於增強免疫力和適應季節變化。

關鍵字：

秋分, 養生, 飲食, 情緒管理, 護膚

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