米蘭時裝周／舒淇逆齡看秀美照曝光　BV動物世界、鮮花編織包重回童年

記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta 2025 春夏系列時裝秀在本次米蘭時裝周尾聲登場，期待越久也並未讓時尚迷失望，創意總監Matthieu Blazy本季創造了夢境般的理想之地，將動物元素貫穿大秀，勾起青春時期的純真。看秀嘉賓同樣精彩，品牌大使舒淇身穿斜肩上衣搭配格紋褲裝現身秀場，逆齡狀態很完美。而楊祐寧、楊紫瓊、茱莉安摩爾（Julianne Moore）等人也受邀第一時間直擊大秀。





▲楊祐寧、舒淇、楊紫瓊、茱莉安摩爾（Julianne Moore）看秀。（圖／品牌提供）

「孩子的日常就是一場冒險——任何事情都可能發生，無論多麼奇幻，我們也不會受到常規期待和慣例 的束縛，敞開大門迎接奇異現實與各種驚奇，沒有不可能。這就是真誠戰勝策略的力量。」Matthieu Blazy 如此說起，從秀場裝置即可發現童趣靈魂，賓客坐在狐狸、熊貓、兔子等多達15 種動物造型的懶人沙發上，像是走入遊樂園的夢境中，民眾也有機會入手，秀後隔日起於品牌官網限量開放 118 張首波預購。

一套套服裝輪廓表達了日常的冒險，動物元素縈繞整個系列，從品牌識別到大膽的圖案設計，再到兔耳翻領與魚型披肩，無處不在。各種放大比例的西裝外套，詮釋了孩子扮演大人的童趣場面，品牌持續施展皮革工藝魔法，將面料裁剪成花卉模樣並串起，像是兒時的折紙作品一般，與光澤感洋裝相互映襯。極輕薄的美利諾羊毛編織緹花面料，模仿水洗牛仔布卻又裁剪得無懈可擊。

品牌熱門包款Andiamo也蛻變新姿態，新增提把設計，蘊含著鮮明的 tramezza 內裡；模特兒拎著看似塑膠袋、鮮花的包款走上伸展台，編織包甚至綻放出花卉，發現生活之中純粹的快樂。

看更多2025 春夏米蘭時裝周秀場

▲Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列。（圖／品牌提供）



由Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列，探索了穿著的群體，以品牌具有玩味的視角，解開日常穿著的無限可能性，例如以居家場所為靈感的混搭，模特兒拎著水壺、安全帽出場製造驚喜，經典的黑色Tubino裙與印花絲綢家居外套融合，一系列以床單設計而成的服裝成為創作的畫布，繪以原子筆塗鴉。黑色外套上出現的粉筆痕跡，則致敬Franco Moschino童年時期的繪畫。

▲TOD’S 2025春夏女裝系列。（圖／品牌提供）



TOD’S 2025春夏女裝系列由創意總監Matteo Tamburini操刀，他將地中海沿岸之旅的光景結合功能性，勻稱的大自然色調下，標誌性的大衣採用棉質和皮革製作，呈現出新的流暢輪廓和不同長度；風衣則使用樹脂塗層棉，賦予蓬鬆柔軟的穿搭感受。值得一提，標誌性的Gommino豆豆鞋擁有圓環纏繞在鞋面，看起來更具時髦感，涼鞋系列則採用BARRETTA配飾，金屬帶脫穎而出，在大尺寸的水桶包上也能見到這一細節。