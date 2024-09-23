亞洲首間巧克力博物館9／26桃園開幕　打卡全球最大77乳加還能DIY做甜點

圖文／鏡週刊

桃園又多了全新景點！位於桃園八德的「77巧克力共和國」將於9月26日盛大開幕，以「美味療癒島」為主題，官方搶先公開5大亮點，逛展時好吃、好玩的絕對不能錯過。

亮點一：巨無霸77乳加巧克力

走近視覺牆，會看到宏亞食品出過的各式國民零食，包括77乳加、歐維氏、巧菲斯、密蘭諾、新貴派等，其中最吸睛的則是「巨無霸77乳加巧克力」，77巧克力共和國特別將國民零食77乳加放大再放大，打造出台灣味十足的搶眼地標。

▲亞洲首間巧克力博物館77巧克力共和國「美味療癒島」將於9月26日正式啟航。（77巧克力共和國提供）

亮點二：全台最北可可森林

吃過巧克力，卻不曾看過可可樹長什麼樣子嗎？踏上美味療癒島就能見到本尊，77巧克力共和國將可可樹搬進室內，讓逛展者親眼認識美味的巧克力的原型。另外，可可樹屋區展示了各種可可相關知識與故事，且特別公開巧克力的製程祕辛，以及沉浸式的佈置展品，非常適合全年齡層一起觀展，寓教於樂增廣見聞。

▲77巧克力共和國將可可樹搬上了美味療癒島，讓遊客可以一睹巧克力原型真面目。（77巧克力共和國提供）

▲現場展示了巧克力冷知識、美味秘辛大公開，寓教於樂。（77巧克力共和國提供）



亮點三：巧克力五感療癒體驗

在這裡民眾可以透過視覺、嗅覺、觸覺、聽覺、味覺，全方位感受巧克力風味。近幾年吃播當紅，吃播中號稱能讓人「顱內高潮」的ASMR更是受到許多人歡迎，展間也沉浸式展示了不同零食的口感聲音差異，療癒又抒壓。

▲巧克力五感療癒體驗，總匯多感官互動，讓遊客能夠全面認識巧克力。（77巧克力共和國提供）

亮點四：DIY手作專屬甜點

77巧克力共和國提供DIY手作教室讓大小朋友能共同創作各式巧克力甜品，像是巧克力鳳梨酥或是巧克力彩繪的瑪德蓮，在手創DIY空間裡沒有限制框架，自由創作，美味與誠意皆滿分。

▲Lulu黃路梓茵與孩童們一起療癒手作，彩繪裝飾巧克力點心。（77巧克力共和國提供）

亮點五：獨家限定巧克力商品

離開前可以在一樓的商店逛逛，除了有乳加、新貴派、巧菲斯等經典的明星商品，另外官方更特別推出20款獨家手工巧克力與生巧克力。想要嘗點特別的，可以試試榮獲ICA、AOC等世界級巧克力大賽獎項的「台灣牛肉麵風味巧克力」、「台灣麻辣花生巧克力」與「台灣鹽漬梅烏龍茶巧克力」等外面商店買不到的新奇口味。

▲77巧克力共和國憑門票至商店購買伴手禮物還能再折100元。（77巧克力共和國提供）

77巧克力共和國 地址：桃園市八德區巧克力街177號

電話：03-365-6555

營業時間：09：30～17：00

門票：成人300元／人（含150元折抵券）、優待票200元／人（100元折抵券），3歲以下免費。

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