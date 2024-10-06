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Jo Malone年度新香主角是「檜木」　專訪香氛總監與調香師

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Jo Malone London年度新香「檜木與雪松芳醇香水」登場，為何這次選擇在日本文化中佔有重要地位的檜木為主角？聽聽調香師怎麼說。

喜愛Jo Malone London香水的人都知道Jo Malone London每年下半年都會發表該年度的重量級新品，2024年主角正是「檜木與雪松芳醇香水Hinoki & Cedarwood Cologne Intense」。這次我也透過線上專訪的機會，與Jo Malone London全球香氛研發總監Céline Roux和調香師Anne Flipo聊聊這支香水。

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：為什麼這次選擇以「檜木」為主角？有受到什麼情境啟發嗎？

Céline Roux：「檜木與雪松芳醇香水有著非常清新的香氣，原先Jo Malone London的芳醇香水系列中就有幾款木質調的香氣（例如絲柏與葡萄藤芳醇香水）。

而檜木與雪松芳醇香水又與原有的木質調截然不同。這次選用的香材主角「檜木」屬於柏樹家族，是日本當地的一種珍稀木材，我們很希望透過它的香氣，帶給大家一種沐浴在大自然中的感受，深刻體會森林浴的放鬆與療癒，這是選用檜木的第一個原因。

此外，我在Jo Malone London工作期間並沒有和幾位調香師合作過，而Anne便是其中一位，基於我們合作的次數，我認為她已經可以算是我的朋友了！我們之間這樣緊密的連結與合作，也為這款獨特的木質調香氣－檜木與雪松芳醇香水賦予了Jo Malone London獨一無二的DNA。」

▲（左）調香師Anne Flipo、（右）Jo Malone London香氛總監全球香氛研發總監Céline Roux。

M.C.：這次在調香上遇到最大的挑戰是？

Céline Roux：「從我們接觸到『檜木』的那一刻起，我們就已經有了一些明確的想法，希望可以以它為主要香材創作，整個過程都是非常直覺的，大概才花了幾個月的時間它就誕生了。」

本次檜木與雪松芳醇香水的調香師Anne Flipo：「不過這個想法其實很早就在我們的討論間醞釀，從思考如何將Celine記憶中的日本檜木氣息透過香水呈現開始，到我們選擇使用自然掉落的檜木枝來達到環境永續、保育珍稀木材的訴求，我們一步步完成了這款特別的木質調香水，這個過程是非常精采有趣的。」

M.C.：最喜歡這支香水的地方是？

Céline Roux：「我去過日本很多次，無論去到飯店或是其他地方，四處都可以看到並用到檜木相關的產品，像香氛片、沐浴乳，甚至是檜木製成的浴缸等等。每次聞到檜木香氣時，我總是被這樣清新乾淨的芳香氣息所驚豔！當我們那時收到第一批生產出的檜木精油時，那一刻，它彷彿真的把我帶到了日本，讓我回憶起在日本旅遊時美好的點點滴滴。當我們提到木質調時，許多人對它的印象是偏溫暖的、帶點奶香味的，而檜木與雪松芳醇香水則不同，它是一種非常新鮮、清新而乾淨純粹的氣息，我覺得它非常有吸引力。」

Anne：｢這是我調香的第一款芳醇香水，因此對我來說是很新鮮的一次體驗。我認為木質調家族非常有趣、耐人尋味，我很喜歡在過程中，為了迎合檜木這種香材的獨特性與複雜性，我們嘗試了許多不同的香材搭配，使它能夠呈現出我們想要的清爽乾淨、宛如森林浴般的感性氣息。」

M.C.：和過去Jo Malone London的香水相比，覺得這款香水特別之處是？

Céline Roux：「檜木與雪松芳醇香水就像是我們過去的每一款香水一樣，都是以成分來命名，讓每個人都能一目瞭然香水的香材，基於這點，它的確帶有Jo Malone London獨一無二的DNA。

但它對我來說有一種完全不同的感覺，跟芳醇香水系列中頗受歡迎的沒藥與零陵香芳醇香水、黑琥珀與野薑花芳醇香水相比，它有著極具標誌性、持久留香的乾淨芳香，而且它既帶來振奮清新的香氣，同時也有點神祕莫測的氣息，融合了多樣的元素於一款香氣中，我覺得這是它很特別的地方。」

M.C.：使用這支香水時，喜歡怎麼使用？會在什麼情境下最想用這款香水？

Céline Roux：「就我個人而言，我認為檜木與雪松芳醇香水的極度清新乾淨感受非常具有標誌性，加上芳醇香水馥郁持香的特性，我覺得選擇它作為日常穿香，能夠彰顯出屬於你的個人特色。抑或是晚上外出約會、聚會的時候，檜木與雪松芳醇帶點性感迷人的清冷氣息也非常適合。」

M.C.：木質調香水最近很受歡迎，你們怎麼看待這股趨勢？木質調還會繼續暢銷嗎？

Céline Roux：「可以肯定的是，木質調肯定會繼續受到歡迎。木質調家族非常龐大、有著無窮無盡的木種選擇，也意味著能夠透過調香，與花香、柑橘、檀香或帶點煙燻氣息的香材相互糅合搭配，創作出各式各樣別具特色的香水，讓木質香調有更多變化。此外，木質香調是中性的、優雅有品味的，具有不分男女皆可以使用的特性，我認為這也是它會持續暢銷的原因。」

M.C.：最近亞洲的香水市場非常熱鬧，想請問兩位有觀察到亞洲香氛市場上有什麼新的趨勢嗎？

Céline Roux：「去年我去過韓國、也去了日本兩次，我們經常去旅行，透過旅行去接觸各式各樣新的事物，我認為，比起觀察市場上的趨勢，在進行香氛創作這塊，我們還是傾向於跟隨內心的靈感，就像是這次檜木與雪松芳醇香水的核心概念『森林浴』，就是我們生活在都市，渴望向大自然探尋，因此才有了這款香水的誕生。這與市場趨勢、香水趨勢無關，而是與生活、週遭事物給予我們的啟發有關，我認為這對於創作新的香氣來說非常重要。」

關於Jo Malone London檜木與雪松芳醇香水

以「森林浴」為靈感，Jo Malone London檜木與雪松芳醇香水以清新馥奇草本芳香交織濃烈大膽木質調底蘊，烘托出檜木與雪松的低調優雅氛圍。因檜木的珍貴及稀少性，主要運用自然落下的枝葉提取檜木香氣，調香同時確保林地的保存與永續性。

前調以肉桂點綴清新香料感的蘚苔草本氣息，彷彿甫入森林，感受滿滿綠植令人振奮的清新；中段薰衣草柔和的香氣逐漸鮮明，檜木的溫潤與優雅氣息竄入鼻息之間，並點綴丁香的辛香溫暖增添森林的神祕氛圍；尾韻則以廣藿香、雪松與零陵香收攏餘韻，創作出悠遠綿長的木質感官體驗。

初調：馥奇草本芳香、肉桂。
中調：檜木、丁香、英國薰衣草。
基調：雪松、廣藿香、零陵香豆。

關於調香師安妮弗利波（Anne Flipo）

來自法國的知名調香大師Anne Flipo童年成長於法國鄉村Picardy，田園風光的成長經歷成為了她嗅覺成長的開始，「那是我了解自然的地方，簡單純粹的愉悅生活成為了藝術成長的基礎」。

Anne Flipo的香水通常以自然簡約為特色，優雅而精緻。Anne認為香水始於你周圍的人事物，時常保持好奇心，尋找新的挑戰。她於2023年榮獲「香水界奧斯卡」The Fragrance Foundation awards（TFF Awards）頒發終身成就獎。過去曾為Jo Malone London創作的代表香氣包括「忍冬與印蒿香水」、「羅勒與橙花香水」、2020年英倫限量系列中的「薰衣草與芫荽」、2022年英倫遨游系列，以及2024年英倫古董市集系列的「復古藥瓶_百里香香水」、「珍藏圖鑑_西番蓮香水」。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●【與大師對談】調香師Francis Kurkdjian專訪：創作迪奧香氛世家淬鍊香精，是愛與虐的挑戰

●【與大師對談】調香師Aurélien Guichard專訪「我想要人們知道，他們噴了什麼、聞了什麼」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jo Malone London, 香氛, 調香師

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