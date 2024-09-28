《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款包包詢問度超高　上班到日常都適合

文／美人圈

Netflix新劇《媽媽朋友的兒子》庭沼珉劇中1－4集同款包包推薦！目前熱播中的《媽媽朋友的兒子》由庭沼珉、丁海寅主演，青梅竹馬的設定相當好嗑，有趣的是目前播出12集，每更新一集，庭沼珉劇中的造型、單品就引起討論，這篇就盤點網路詢問度超高的《媽媽朋友的兒子》庭沼珉劇中同款包包推薦，日常、約會到上班族都有適合包款！

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉包包品牌同款推薦

VUNQUE Occam Doux double pocket Backpack

庭沼珉第一集從班機現身後，全身單品都被問爆！從皮衣、鞋子、行李箱到後背包的詢問度都大大飆升，包包是來自VUNQUE皮革雙口袋後背包，與皮衣太搭，容量也足夠大，搭飛機真的很適合使用，所有搭機需要的東西幾乎都能收進去！

▲庭沼珉第一集在機場的穿搭就被問爆。（圖／VUNQUE、《媽媽朋友的兒子》截圖）

最棒的是，側面部分還有收納空間，可將要更加小心、需要頻繁拿取的護照、皮夾等放在這層，更貼身的同時拿取也不會太難，不必打開整個包包狂撈！

▲VUNQUE Occam Doux double pocket Backpack，韓元39,500（約台幣950元）。（圖／VUNQUE）

FILLIN THE BLANK 米白水桶後背包

米色帆布＋焦糖配色＋水桶設計＝精緻休閒感！庭沼珉這套好感度超高，且人人都能輕鬆駕馭，並將雙肩後背包僅背在同一側，使隨興感大大提升，也比雙背更率性許多，加上容量極大，特別適合日常使用，簡單的牛仔褲與白T就能輕鬆搭配！

▲庭沼珉這套好感度超高，把後背包背一側更隨興。（圖／FILLIN THE BLANK、《媽媽朋友的兒子》截圖）

YURT Dan托特包

來自韓國的新銳包包品牌YURT出現啦！品牌訴求以簡約隨興為核心，並巧妙運用皮革，設計簡潔大方，有獨特性又不過度華麗，簡單一背、時髦度飆升！庭沼珉在劇中背的是 可斜背的托特包， 廓形寬大且帶有靈活的弧形圖案，搭配寬肩背帶設計讓使用感更為穩定貼合，包體使用柔軟的羊皮，貼合又不怕包包因背太重而變形，太好看！

▲YURT Dan托特包，韓元318,000。（圖／IG@yurt_official、《媽媽朋友的兒子》截圖）

OSOI SHOULDER BROCLE（SMALL，DENIM SKY）

OSOI超時髦單寧單肩包現身！OSOI可說是近兩年前往韓國旅遊的必逛店家之一，其主打的人氣包款饅頭包、月牙包等都十分有辨識度，幾乎是韓妞必備的國民包！加上價格親民，且質感完全不輸給一線大牌、設計低調內斂又不容易撞款，一推出就成為話題款！庭沼珉在第三集中一身休閒日常再搭配時髦亮眼的OSOI單寧小包，讓日常穿搭瞬間亮眼不少。

▲OSOI SHOULDER BROCLE（SMALL，DENIM SKY），韓元258,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、OSOI）

FINDKAPOOR 黑色水桶後背包

韓國小眾品牌FINDKAPOOR水桶後背包太好看！整個大小很適中，不會過大顯得笨重，也不會過小到只能裝少許東西，這個大小能順利放進出門所需的用品，加上皮革包身，讓容易有休閒感的後背包增添了帥氣俐落感，搭配正裝也毫不違和，像庭沼珉這樣單肩背也很好看！

▲FINDKAPOOR 黑色水桶後背包，韓元139,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、FINDKAPOOR）

FINDKAPOOR

第四集最先亮相的就是這款帥氣大包！一樣是來自韓國小眾品牌FINDKAPOOR，前面提過FINDKAPOOR包款都以實用功能、簡約設計為主，讓各式風格都能搭配又不過時，在細節中又會增添小亮點，加上黑色皮革與寬底包身，日常約會、上學上班背都很實用。

▲FINDKAPOOR 皮帶大包，韓元149,000。（圖／FINDKAPOOR、《媽媽朋友的兒子》截圖）

最可愛的是，肩背帶的長短可做調整，更可買小吊飾裝飾在孔洞上，使全黑的酷帥風格更能有鮮明的個人特色，增添幾分可愛繽紛感，太值得入手！

▲（右）FINDKAPOOR也有出小吊飾可裝飾在孔洞上。（圖／FINDKAPOOR）



MONDE MONDE classic turn-lock button crossbag dawn blue

第四集美包不斷！這款庭沼泯以清新又氣質的灰藍西裝套裝，搭配MONDE MONDE這款灰藍美包，包身大小與寬度適中，看似小包卻相當耐裝，且不僅可手提，更可調整肩帶變成斜肩包，不僅上班適合、日常約會外出也好搭，最棒的是有著絕美的復古感藍色，輕鬆適配於一年四季不同色系的季節穿搭，百搭度超高！

▲MONDE MONDE classic turn-lock button crossbag dawn blue，韓元292,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、MONDE MONDE）

POLO RALPH LAUREN Polo ID 皮製單肩包

上班族美包再加一！全身黑的俐落套裝、高跟鞋、低馬尾搭配這款米白單肩包，正式又不顯過度強勢，這款出自Polo ID系列，採用空間寬敞的雙隔層馬鞍輪廓設計、肩帶處略微凸起的弧形細節，以及具彈性的黏合麂皮內襯結構，最可愛的是金色黃銅徽章，上頭鏤刻出的品牌標誌性Pony小馬圖案輪廓，與品牌復古ID手鍊相互呼應。

▲POLO RALPH LAUREN Polo ID 皮製單肩包，NT$17,880。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、POLO RALPH LAUREN）

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