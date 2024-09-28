fb ig video ETtoday search mobile

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款包包詢問度超高　上班到日常都適合

>

文／美人圈

Netflix新劇《媽媽朋友的兒子》庭沼珉劇中1－4集同款包包推薦！目前熱播中的《媽媽朋友的兒子》由庭沼珉、丁海寅主演，青梅竹馬的設定相當好嗑，有趣的是目前播出12集，每更新一集，庭沼珉劇中的造型、單品就引起討論，這篇就盤點網路詢問度超高的《媽媽朋友的兒子》庭沼珉劇中同款包包推薦，日常、約會到上班族都有適合包款！

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉包包品牌同款推薦

VUNQUE Occam Doux double pocket Backpack

庭沼珉第一集從班機現身後，全身單品都被問爆！從皮衣、鞋子、行李箱到後背包的詢問度都大大飆升，包包是來自VUNQUE皮革雙口袋後背包，與皮衣太搭，容量也足夠大，搭飛機真的很適合使用，所有搭機需要的東西幾乎都能收進去！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲庭沼珉第一集在機場的穿搭就被問爆。（圖／VUNQUE、《媽媽朋友的兒子》截圖）

最棒的是，側面部分還有收納空間，可將要更加小心、需要頻繁拿取的護照、皮夾等放在這層，更貼身的同時拿取也不會太難，不必打開整個包包狂撈！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲VUNQUE Occam Doux double pocket Backpack，韓元39,500（約台幣950元）。（圖／VUNQUE）

FILLIN THE BLANK 米白水桶後背包

米色帆布＋焦糖配色＋水桶設計＝精緻休閒感！庭沼珉這套好感度超高，且人人都能輕鬆駕馭，並將雙肩後背包僅背在同一側，使隨興感大大提升，也比雙背更率性許多，加上容量極大，特別適合日常使用，簡單的牛仔褲與白T就能輕鬆搭配！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲庭沼珉這套好感度超高，把後背包背一側更隨興。（圖／FILLIN THE BLANK、《媽媽朋友的兒子》截圖）

YURT Dan托特包

來自韓國的新銳包包品牌YURT出現啦！品牌訴求以簡約隨興為核心，並巧妙運用皮革，設計簡潔大方，有獨特性又不過度華麗，簡單一背、時髦度飆升！庭沼珉在劇中背的是可斜背的托特包， 廓形寬大且帶有靈活的弧形圖案，搭配寬肩背帶設計讓使用感更為穩定貼合，包體使用柔軟的羊皮，貼合又不怕包包因背太重而變形，太好看！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲YURT Dan托特包，韓元318,000。（圖／IG@yurt_official、《媽媽朋友的兒子》截圖）

OSOI SHOULDER BROCLE（SMALL，DENIM SKY）

OSOI超時髦單寧單肩包現身！OSOI可說是近兩年前往韓國旅遊的必逛店家之一，其主打的人氣包款饅頭包、月牙包等都十分有辨識度，幾乎是韓妞必備的國民包！加上價格親民，且質感完全不輸給一線大牌、設計低調內斂又不容易撞款，一推出就成為話題款！庭沼珉在第三集中一身休閒日常再搭配時髦亮眼的OSOI單寧小包，讓日常穿搭瞬間亮眼不少。

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲OSOI SHOULDER BROCLE（SMALL，DENIM SKY），韓元258,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、OSOI）

FINDKAPOOR 黑色水桶後背包

韓國小眾品牌FINDKAPOOR水桶後背包太好看！整個大小很適中，不會過大顯得笨重，也不會過小到只能裝少許東西，這個大小能順利放進出門所需的用品，加上皮革包身，讓容易有休閒感的後背包增添了帥氣俐落感，搭配正裝也毫不違和，像庭沼珉這樣單肩背也很好看！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲FINDKAPOOR 黑色水桶後背包，韓元139,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、FINDKAPOOR）

FINDKAPOOR 

第四集最先亮相的就是這款帥氣大包！一樣是來自韓國小眾品牌FINDKAPOOR，前面提過FINDKAPOOR包款都以實用功能、簡約設計為主，讓各式風格都能搭配又不過時，在細節中又會增添小亮點，加上黑色皮革與寬底包身，日常約會、上學上班背都很實用。

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲FINDKAPOOR 皮帶大包，韓元149,000。（圖／FINDKAPOOR、《媽媽朋友的兒子》截圖）

最可愛的是，肩背帶的長短可做調整，更可買小吊飾裝飾在孔洞上，使全黑的酷帥風格更能有鮮明的個人特色，增添幾分可愛繽紛感，太值得入手！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲（右）FINDKAPOOR也有出小吊飾可裝飾在孔洞上。（圖／FINDKAPOOR）

MONDE MONDE classic turn-lock button crossbag dawn blue

第四集美包不斷！這款庭沼泯以清新又氣質的灰藍西裝套裝，搭配MONDE MONDE這款灰藍美包，包身大小與寬度適中，看似小包卻相當耐裝，且不僅可手提，更可調整肩帶變成斜肩包，不僅上班適合、日常約會外出也好搭，最棒的是有著絕美的復古感藍色，輕鬆適配於一年四季不同色系的季節穿搭，百搭度超高！

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲MONDE MONDE classic turn-lock button crossbag dawn blue，韓元292,000。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、MONDE MONDE）

POLO RALPH LAUREN Polo ID 皮製單肩包

上班族美包再加一！全身黑的俐落套裝、高跟鞋、低馬尾搭配這款米白單肩包，正式又不顯過度強勢，這款出自Polo ID系列，採用空間寬敞的雙隔層馬鞍輪廓設計、肩帶處略微凸起的弧形細節，以及具彈性的黏合麂皮內襯結構，最可愛的是金色黃銅徽章，上頭鏤刻出的品牌標誌性Pony小馬圖案輪廓，與品牌復古ID手鍊相互呼應。

▲庭沼珉包包。（圖／翻攝自官網、tvn）

▲POLO RALPH LAUREN Polo ID 皮製單肩包，NT$17,880。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、POLO RALPH LAUREN）

延伸閱讀

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉鞋子品牌同款推薦！久走、耐走鞋有兩雙，無痛增高、比例變好

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉層次髮型推薦！高層次唯美又顯瘦，這款是方圓臉、圓臉本命款

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉示範163如何穿成大長腿女神！必學5招「顯瘦挑高」穿搭術

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 媽媽朋友的兒子, 庭沼珉, 包包, 後背包, 肩背包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響 「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間 以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 寧可獨處也不想裝熟！內向者的「4種心靈小確幸」不用逼著自己改變 MARC JACOBS 40周年外星人後背包、塗鴉相機包超可愛！2萬內入手話題款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面