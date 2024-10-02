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超市冷凍食品必囤好物推薦！千層Pizza、黑糖蒸蛋糕推爆真的好吃

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文／LOOKin

全聯福利中心販售的商品類型十分豐富，再加上常常推出折扣，是許多人購買居家食品的首選，而其中可以存放較久、不用擔心效期的冷凍食品更是受到歡迎！近期在賣到爆的五款冷凍美食，鹹甜口味兼具，無論是嘴饞或當做正餐享用都好適合！

奇美可可／牛奶米奇頭造型刈包

▲米奇刈包日前推出後受到歡迎。（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲牛奶口味單吃就夠味。（圖／奇美）

讓大人小孩都瘋狂的米奇頭造型刈包，除了香濃奶香的牛奶口味，還有濃郁可可香氣的可可口味，單吃就很夠味之外，夾入滷肉、炒蛋或是生菜都很好吃，是端上桌都忍不住想拍照的高顏值美食。

初鹿牧場X舊振南 鮮奶綠豆沙包

▲鮮奶綠豆沙包。（圖／LOOKin編輯拍攝）

使用100%初鹿純鮮乳製作而成的麵皮，裡面包覆的是舊振南鎮店李白綠豆沙餡，吃起來醇綿又清新，作為早餐或是午後零食都適合。

大成鮪魚玉米千層Pizza

▲千層Pizza一直都是團購美食中的熱門清單。（圖／LOOKin編輯拍攝）

大成推出的千層Pizza一直都是團購美食中的熱門清單，利用氣炸鍋或是烤箱烘烤過後，酥脆鹹香的酥皮搭配濃郁牽絲的起司，吃起來極致罪惡，但卻美味得讓人無法抗拒！5.5吋的小巧尺寸，一個人吃剛剛好！

Picard香草冰淇淋泡芙

▲香草冰淇淋泡芙。（圖／LOOKin編輯拍攝）

法國Picard冷凍甜點超受歡迎，這款香草冰淇淋泡芙更是人氣首選！皮薄餡多的泡芙，直接冰冰的就很美味，還可以奢華地淋上盒內附的巧克力醬，口感更升級。

奇美黑糖蒸蛋糕

▲黑糖蒸蛋糕味道甜而不膩。（圖／LOOKin編輯拍攝）

口感類似馬來糕的珍煮丹黑糖蒸蛋糕，稍微微波加熱後就能聞到撲鼻的黑糖香氣，吃起來蓬蓬軟軟的，味道甜而不膩，吃過都立刻沉迷！

延伸閱讀

宅配網購冷凍水餃推薦！話題名店的必吃口味：王品青花驕椒麻豬肉、萬客什鍋剝皮辣椒、胡同燒⾁水餃！

外食族一致狂推！7-11『冷凍美食TOP10』不輸外賣口感、直衝巷口小7全部搜刮！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 全聯, 冷凍食品

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