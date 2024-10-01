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任嘉倫《流水迢迢》8台詞：人活這一世，總被一雙看不見的手推著往前走

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記者鮑璿安／綜合報導

古裝愛情傳奇劇《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭迪、徐正溪領銜主演，劇情講述了月落城的少城主蕭無瑕為查出滅族的真相，結識了少女江慈，兩人一步步在實現理想的過程中收穫彼此的故事，以下就公開當中的經典台詞。

▲▼流水迢迢。（圖／翻攝自流水迢迢微博）

▲流水迢迢。（圖／翻攝自流水迢迢微博，以下同）

1. 你的罪行毀不了她的清白，髒的是你，錯的也是你。

2. 愛恨皆是貪嗔癡，好好的一個人，碰了就會變樣，愛也是，愛會讓人變得自私，最後都是人不人鬼不鬼的樣子，恨會讓人變得猙獰。

3. 父子之情，母女之愛，喪親之痛，這一世都是無法消弭的，可是呢，太陽會照常升起，日子還是得過。

▲▼流水迢迢。（圖／翻攝自流水迢迢微博）

4. 我喜歡無事一身輕，再說了，誰說喜歡的東西就必須得到，那世上我喜歡的東西多了去了，我哪有什麼法子都佔為己有啊。

5. 人活這一世，總被一雙看不見的手推著往前走，也不知道要走向何方，等有一天你看清了，這日子也就到頭了。

6. 自與你相識，方知這世間並不全是黑暗和痛苦。

▲▼流水迢迢。（圖／翻攝自流水迢迢微博）

7. 受過屈辱的，你不是第一個也不是最後一個，你不過就是被狗咬了一口，傷口總會癒合的。與其沉痛絕望，不如想著如何反擊。

8.這世上無一人不苦，無一事不難，我們這一輩子總是經受各種磨難，但不論如何都要好好活下去。

關鍵字：

古裝劇, 愛情, 台詞, 任嘉倫, 李蘭迪

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