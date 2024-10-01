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美肌不僅要外塗也要內服！營養師曝貴婦級「抗老食物」

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▲▼抗老美肌食物。（圖／Unsplash）

▲奇異果富含鉀，能幫助肌膚保濕。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近也覺得怎麼塗保養品也追不上細紋出現的速度嗎？原來保養不僅是要外塗，也要內服，營養師高敏敏建議，想要美肌需要吃對食物，盤點貴婦級的抗老保養食物，現在就吃起來！

#鈣→豆乾、小魚乾、莧菜

營養師高敏敏分享，如果膠原蛋白是肌膚的鋼筋，鈣質就像水泥，年過30以後，鈣質會加速流失，尤其鈣質和肌膚代謝息息相關，若缺鈣會使肌膚粗糙，換句話說，若想要擁有漂亮肌膚，鈣質是很重要的營養素。

▲▼抗老美肌食物。（圖／Unsplash）

#鎂→黃豆、香蕉、菠菜

鎂有刺激皮膚組織再生的功效，幫助促進肌膚消炎、止痕修護，另外鎂也有舒緩壓力、幫助睡眠的效果，擁有好的睡眠品質，當然有助於肌膚抗老。

#鉀→紅豆水、釋迦、奇異果

鉀可維持肌膚彈性、幫助肌膚保濕，有維持皮膚滲透壓平衡的功效。

▲▼抗老美肌食物。（圖／Unsplash）

#鋅→生蠔、牛肉、小麥胚芽

鋅能幫助降低壞菌數量，支持皮脂腺正常功能、修復受損組織，也可以保護皮膚不受太陽的有害紫外線傷害。

#銅 →龍蝦、腰果、羽衣甘藍

銅能刺激膠原蛋白形成、幫助傷口癒合，也可改善皮膚的彈性和厚度。

▲▼抗老美肌食物。（圖／Unsplash）

#維生素E→酪梨、堅果、植物油

維生素E不僅是抗氧化的關鍵營養素，更可以提供保護屏障、改善皮膚的彈性與光澤。

▲▼抗老美肌食物。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

保養食物, 抗老保養, 美肌秘訣, 鈣質, 食物營養

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