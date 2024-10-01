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5個常見的「洗衣誤區」請留意　小心洗不乾淨又滋生細菌

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▲▼5個常見的「洗衣誤區」請留意。（圖／Unsplash、Pexels）

▲洗衣服其實蘊藏大學問。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你真的會洗衣服嗎？洗衣服看似簡單，但是卻隱藏著學問，錯誤的洗衣方式，不僅洗不乾淨衣服，還有可能損害衣服的材質，盤點常見的洗衣誤區，請務必要留意！

▲▼5個常見的「洗衣誤區」請留意。（圖／Unsplash、Pexels）

#過量使用洗衣粉或清潔劑

使用過多洗衣劑不但不會讓衣服更乾淨，反而會在衣物上殘留洗劑，不僅難以沖洗乾淨，還有可能對衣物產生損傷，若為敏感膚質的話，也可能會產生過敏疑慮。

#沒將衣服分類

不同顏色或材質的衣物混洗，會導致顏色互染或材質受損。比如，深色衣物和白色衣物一起洗，白色衣物可能會變黃或變灰。另外也不要積太多衣服才洗，衣服在洗衣籃中可能會滋生細菌。

#忽略洗衣機的清潔與保養

很多人忘記定期清潔洗衣機，長期累積的洗劑、污垢和水垢會導致洗衣效果變差，還可能引發異味或滋生細菌。

▲▼5個常見的「洗衣誤區」請留意。（圖／Unsplash、Pexels）

#洗衣周期太長

太久才洗一次衣服，會導致洗衣機過載，使衣物無法徹底清洗乾淨、洗劑無法充分溶解，甚至可能損壞洗衣機的滾筒或馬達，建議衣物放入洗衣機中以七分滿為原則，若是使用滾筒洗衣機，則是以六分滿為上限，以免影響洗衣效果。

#衣服洗完要立刻曬

許多人把髒衣服丟進洗衣機清洗以後，外出回來才會曬衣服，要注意潮濕的衣服長時間放在洗衣機中容易產生異味和細菌，造成二次污染，建議洗完之後立刻曬乾最好。

關鍵字：

洗衣, 衣服, 洗衣誤區, 洗衣達人, 小技巧

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