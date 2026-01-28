霍諾德炫風「101 LEGO」再翻紅　網友號召投票「開賣我必買」

記者蔡惠如／綜合報導

霍諾德無繩登頂台北 101 讓全球再度聚焦台灣，雖然任務完成已過 3 天，但台灣話題未歇，網友近期還使用 AI 製作「霍諾德登頂 101 樂高版」，點名「LEGO，快點開賣」，引發網友留言在 LEGO ideas 的 101 大樓專頁連結，還號召其他人一起投票讓上市成真。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

霍諾德爬 101 在台造成討論炫風，有網友貼 AI 自製樂高專屬套組，只見醒目紅衣的霍諾德樂高小人站在 101 頂端，周邊飄揚青天白日滿地紅國旗，還有 LEGO 包裝盒相當逼真，引發網友留言「出了我就買！」、「好酷，這個會想要」、「這完全可以，有推出會想買，放在客廳擺設就很讚。」

▲民眾在Threads轉貼AI製作的霍諾德登頂套組。（圖／翻攝Threads）

而另有網友留言貼出目前在 LEGO ideas 申請平台上的 101 建築提案，上方介紹說明「台北101是台灣最高的建築，也是全世界第十一高樓。它於2004年竣工。作品以1：500比例製作，共使用了3188塊積木。模型採用了透明積木製作門窗，並還原了真實建築的傾斜樓層，盡可能地利用現有的樂高積木還原了建築的幾何形狀。並特別注重天線、購物廣場、屋頂、四個主要入口以及建築的比例。之所以選擇3188塊積木，是因為在中國的命理學中，8是一個吉祥數字，與「福」諧音。」

▲LEGO IDEAS上提案的台北101。（圖／翻攝LEGO IDEAS）

該專案從去年 5／16 提案，至今約有 310 個人支持，若在 168 天內獲得破萬名支持者，就能有機會正式商品化，如今此頁面又因為霍諾德被網友 PO 出，離商品化更有機會。

LEGO Ideas 系列是樂高素人玩家進行創作投稿的平台，能帶給樂高世界更多的不同觀點，其構想出的產品想要量產，需在投稿之後經由全球樂高粉絲票選，再通過官方詳細審視評估，一年選出兩組作品正式商品化，成為官方販售的盒組，是要經過層層關卡才可讓全世界看到自己發想的作品，之前也曾有台灣人戚心偉設計的作品正式對外商品化。

▲由台灣人戚心偉設計的樂高商品《爵士四重奏》，是LEGO ideas正式推出市場的作品。（圖／業者提供）

而之前在 LEGO Ideas 也有一個「101 遺珠」，提案人 dSimon 也在 2024 年 11 月提供另一個 101 版本，甚至連建築內部的風阻尼器都設計出來了，可惜僅募集 700 多人支持，未能成功上市。