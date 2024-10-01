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抗感冒超有感！營養師教你自製「金拿鐵」　6種人需適量攝取

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▲▼營養師教你自製「金拿鐵」。（圖／Unsplash）

▲金拿鐵營養豐富，是不少健康人士的愛用飲品。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

早上一杯綠拿鐵有益健康，營養師高敏敏分享，除了綠拿鐵以外，近來很夯的金拿鐵更有超強抗氧化力，一口濃郁超順口，超營養功效一次傳授，雖然金拿鐵營養豐富，她也提醒以下6類人要注意攝取。

#金拿鐵自製步驟

1.先製作薑黃糊

準備材料：薑黃粉1/4杯 + 水1/2杯 + 胡椒粒1/2茶匙，將所有材料放進鍋子裡煮沸，慢慢攪拌成泥狀。

2.挖一湯匙的薑黃糊

3.加上150ml的牛奶

加上牛奶的目的是使脂溶性營養素薑黃更好吸收。

4.再加一茶匙的蜂蜜

增加蜂蜜幫助增加整體香氣，喝起來更順口。

▲▼營養師教你自製「金拿鐵」。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏分享，只要簡單4個步驟就能做出超濃郁的金拿鐵，因為薑黃素是脂溶性營養，配飯吃或是飯後吃都特別合適。那麼金拿鐵對於健康有那些好處呢？聽聽營養師怎麼說。

#抗發炎

協助降低身體的一切發炎反應，幫助改善膚質，像是淡化斑點、改善油脂堆積都很有助益。

#防失智、加強記性

薑黃素可清除腦中堆積的β類澱粉、堆積的斑塊，提升腦源性神經營養因子的功效，有預防失智、降低罹患阿茲海默症的風險。

#調節血壓/血脂

幫助調整血壓、降低壞膽固醇，幫助避免血栓。

#改善過敏

薑黃是強大的天然抗氧劑，有助緩解鼻過敏、體內發炎等敏感不適的狀況。

#抗憂鬱

薑黃素可促進多巴胺、血清素等神經傳導物質生成。

#促進新陳代謝

薑烯酚和胡椒鹼能幫助新陳代謝。

▲▼營養師教你自製「金拿鐵」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後營養師也提醒，雖然金拿鐵營養多多，但是以下六類人包括孕婦、小孩、服用抗凝血藥物、膽囊疾病、腎臟疾病、胃潰瘍的人要注意攝取，若想增加口感，加一點蘋果汁也不錯！

關鍵字：

營養, 自製, 金拿鐵, 健康, 預防失智

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