林襄「火辣中空裝」合體小樂挺台北時裝周　林郁婷將驚喜走秀

記者鮑璿安／綜合報導

2025春夏台北時裝周以「台Type時尚圖鑑」為主題將在10月17日登場，揭開台灣人文與現代流行的創意對話，而展前記者會特別請到林襄及小樂（吳思賢）詮釋台灣設計師的精彩作品。本季主視覺更邀請奧運金牌國手林郁婷參與拍攝，她也將走上開幕秀伸展台，讓人相當期待。

﻿▲林襄穿着設計師品牌Seivson；小樂則演繹.67ARROW與圖像設計師「低級失誤」聯手打造的印花夾克 。（圖／官方提供）

林襄此次演繹設計師品牌Seivson單品，解構鏤空上衣搭配短裙展現女人味，她過去就曾與品牌多次合作，這次走秀起來也格外熟練。而小樂則換上67ARROW與圖像設計師「低級失誤」聯手打造的印花夾克，展現潮流玩味。

▲「臺北時裝週SS25」即將揭幕，品牌秀模特（左起） #DUMUR、CHOW des HOMME、WANGLILING、HANSEN ATELIER、GIOIA PAN 、JENN LEE、Story Wear、Seivson 、Dleet 、Yenline、Liyu Tsai 、DANIEL WONG、INF。（圖／官方提供）

開幕秀特別邀請到6位設計師與6位台灣圖像IP創作者合作，包括RAY CHU x michun、Story Wear x 王登鈺、TANGTSUNGCHIEN x 夏仙等團隊共同打造時尚與文化創意兼具的動態秀，從而帶出台灣文化符號在時尚設計中的運用。10月17日開幕秀之後，於當日晚間8點將另舉行民眾專場，預計於10月3日中午12點於官網開放線上報名。

而10月16日至24日將舉行多達13場精彩的台灣設計師品牌秀在松菸及臺北市區舉辦，匯聚包括Story Wear、GIOIA PAN、Dleet、CHOW des HOMME等知名品牌的最新設計，官方更攜手微風信義百貨，於10月1日至12月31日正式推出本屆「時尚選品店」，為時尚愛好者提供獨特的穿搭靈感和限量單品。