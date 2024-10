物價齊漲！這支專櫃唇膏竟然不到1000元　45種色選任妳挑到瘋

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

雖然2024年可以說是潤唇膏的大勢年份,但具有顯色度的唇膏,依舊是喜歡鮮明妝感人的最愛,近期也有不少品牌推出值得注目的新鮮好物,質地與飽和度都是一絕,包裝還超美,真的一定要收。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師熾熱玩色唇膏,售價950元



在專櫃唇膏動輒都要破1000元的價位,MAKE UP FOR EVER卻逆勢推出專業彩妝師都熱愛的藝術大師熾熱玩色唇膏,多達45個色選讓人直接陷入選色障礙,分別是23色緞光、22色粉霧的質感,高度顯色,更獨創PRO專業翹唇斜面設計,不需要唇刷、大師級技巧,素人也可以一手完美貼合唇部,打造完美持久紅潤。

#TOM FORD 設計師唇膏,售價2150元

TOM FORD極具代表性的設計師唇膏,一次推出18色,奢華水潤的緞光質地,一抹就宛如絲綢般在雙唇覆蓋,輕柔又具顯色度,在不同的角度更可以呈現出不同的光影色澤,充分體現TOM FORD源自建築光影設計的靈感,12小時超持色配方搭配白芒花籽油和椿油成分,上妝同時潤而不油,打造一整天完美俐落的時髦色彩。

#迪奧 藍星唇膏,售價1600元

經過不斷研析,運用不同色彩評估機制精準鑑定各種唇部色調後,迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip終於在已經很完整的藍星唇膏中,再度增添4個顏色,能夠修飾蠟黃暗沉的自信裸粉,不需要過度張揚的妝容,任何人都可以輕鬆上手,即使是霧面質地,也透過法國牡丹花萃、石榴花萃、朱槿花萃等成分,養護柔嫩雙唇。