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物價齊漲！這支專櫃唇膏竟然不到1000元　45種色選任妳挑到瘋

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然2024年可以說是潤唇膏的大勢年份，但具有顯色度的唇膏，依舊是喜歡鮮明妝感人的最愛，近期也有不少品牌推出值得注目的新鮮好物，質地與飽和度都是一絕，包裝還超美，真的一定要收。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師熾熱玩色唇膏，售價950元

MAKE UP FOR EVER,TOM FORD,迪奧,唇膏。（圖／品牌提供）

在專櫃唇膏動輒都要破1000元的價位，MAKE UP FOR EVER卻逆勢推出專業彩妝師都熱愛的藝術大師熾熱玩色唇膏，多達45個色選讓人直接陷入選色障礙，分別是23色緞光、22色粉霧的質感，高度顯色，更獨創PRO專業翹唇斜面設計，不需要唇刷、大師級技巧，素人也可以一手完美貼合唇部，打造完美持久紅潤。

＃TOM FORD 設計師唇膏，售價2150元

MAKE UP FOR EVER,TOM FORD,迪奧,唇膏。（圖／品牌提供）

TOM FORD極具代表性的設計師唇膏，一次推出18色，奢華水潤的緞光質地，一抹就宛如絲綢般在雙唇覆蓋，輕柔又具顯色度，在不同的角度更可以呈現出不同的光影色澤，充分體現TOM FORD源自建築光影設計的靈感，12小時超持色配方搭配白芒花籽油和椿油成分，上妝同時潤而不油，打造一整天完美俐落的時髦色彩。

＃迪奧 藍星唇膏，售價1600元

MAKE UP FOR EVER,TOM FORD,迪奧,唇膏。（圖／品牌提供）

經過不斷研析，運用不同色彩評估機制精準鑑定各種唇部色調後，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip終於在已經很完整的藍星唇膏中，再度增添4個顏色，能夠修飾蠟黃暗沉的自信裸粉，不需要過度張揚的妝容，任何人都可以輕鬆上手，即使是霧面質地，也透過法國牡丹花萃、石榴花萃、朱槿花萃等成分，養護柔嫩雙唇。

關鍵字：

MAKE UP FOR EVER, TOM FORD, 迪奧, 唇膏

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