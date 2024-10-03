IKEA開賣台味鹽酥雞、三杯豬排　加碼小花饅頭超可愛

記者蔡惠如／綜合報導



IKEA為慶祝台灣30周年，推出一系列全新美食，將台灣在地風味帶入瑞典餐廳。從10／1起至11／30期間，全台IKEA瑞典餐廳推出多款以「台灣味」為主題的料理，並加碼推出超萌「小花饅頭」，為消費者帶來結合台式料理與創意甜點的用餐體驗。

▲IKEA推出新台味菜色，五味醬淡菜售價149元，戰斧豬排佐三杯醬售價399元。（圖／品牌提供）



台味全新菜單中不乏經典料理，先以辦桌冷盤常見的「五味醬淡菜」開場，使用紐西蘭天然淡菜，搭配酸甜鹹辣香兼具的五味醬，清爽又不失層次感；「戰斧豬排佐三杯醬」將台灣三杯醬與戰斧豬排結合，豬排富含油脂香氣，搭配醬油、米酒和芝麻油調配的三杯醬，滋味濃郁而不膩口；「花雕紙包雞」也列入菜單，使用鮮嫩雞腿排及花雕酒調味，雞肉多汁軟嫩，帶有濃厚的酒香與米香，是暖心暖胃的秋冬選擇。

▲IKEA花雕紙包雞，售價220元；紅燒鯊鯊排炒飯售價199元。（圖／品牌提供）



另外還有蔬食「紅燒鯊鯊排炒飯」，以植物肉製成的鯊鯊排，搭配紅燒醬及蔬菜炒飯，營養均衡且風味十足。過去曾受歡迎的「鹽酥雞」也回歸美食小站，這道台灣經典夜市美食以酥脆外皮和九層塔的香氣，重現地道台灣風味。

▲「小花饅頭」售價15元。（圖／品牌提供）



而IKEA還以自家SKOGSDUVA花形坐墊為靈感，推出限量「小花饅頭」，縮小後感覺變得超可愛，微甜的口感加上可拔下花瓣享用的趣味設計，很適合當小點心，售價15元將於10／17起限量推出。

奎士咖啡為響應10／1國際咖啡日，打造一杯台灣風味的「台灣拿鐵」，將國民飲料冬瓜茶與咖啡拿鐵融合，標榜口感香醇順口，中杯售價145元，大杯售價160元，且慶祝國際咖啡日與雙十國慶，從10／1起至10／13連續13天，推出台灣拿鐵嚐鮮價同品項第二杯7折優惠。