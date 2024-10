GU x ROKH極簡女王愛徒打造高級感冬裝！瑪麗珍鞋、可拆大衣cp值超高

記者鮑璿安/台北報導

GU首次聯名南韓設計師品牌rokh,以「Play in Style」為主題,共推出16款單品,涵蓋風衣、圍巾、包款、鞋履等,一衣多變的百搭法則,洋溢前衛時髦特質,將於10月18日(五)起於GU全台實體店舖及網路商店販售。





▲GU首次聯名南韓設計師品牌rokh,以「Play in Style」為主題,共推出16款單品 。(圖/品牌提供)



南韓設計師Rok Hwang於2016年創立Rokh,過去在Celine的設計團隊與極簡女王Phoebe Philo合作,設計語言十分強烈,連BLACKPINK都是品牌愛好者,Rokh不光與H&M展開過聯名,這次攜手GU推出聯名系列,結合Rokh的百變穿衣魔法,這次的重點單品菱格壓紋外套,擁有滿滿的英倫風格,當拉上拉鍊時可展現出優雅的輪廓;也可以像斗篷一樣,拉開袖口的拉鍊,把手臂伸出來,增添青春與趣味感。





▲女裝兩件式大衣(格紋)$3,490元 。(圖/品牌提供)





▲女裝2件式連身裙1,490元 。(圖/品牌提供)





▲女裝瑪莉珍鞋$990元 。(圖/品牌提供)





▲女裝仿毛大衣$2,490元 。(圖/品牌提供)

針對秋冬時節必備的「女裝兩件式大衣」,打造上下兩部分的可拆卸設計,能夠從短款外套變成長版背心;也能夠1+1組合成為長版外套,隨時切換正式和休閒風格。 Rok Hwang也提到:「我在設計時總是會考慮到穿上衣服的人,我相信這個系列會讓所有保持年輕心態的人都感受到快樂,而不受他們的年紀所局限。此系列單品的穿法多樣,充分展現了穿搭樂趣,這也是rokh及GU所重視的精神。我希望通過提供豐富的搭配方式,讓人們在穿著這些單品時能感受到愉悅心情。」

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceXCDG聯名。(圖/品牌提供)





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。(圖/品牌提供)



同時,全新The North Face X CDG聯名系列登場,以簡潔的黑、綠為主要色彩,融合雙方獨到的設計語言,將兩者的LOGO疊加注入單品內,更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語,釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套,採用防風科技與防潑水處理,更搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿;而背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。