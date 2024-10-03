GU x ROKH極簡女王愛徒打造高級感冬裝！瑪麗珍鞋、可拆大衣cp值超高

記者鮑璿安／台北報導

GU首次聯名南韓設計師品牌rokh，以「Play in Style」為主題，共推出16款單品，涵蓋風衣、圍巾、包款、鞋履等，一衣多變的百搭法則，洋溢前衛時髦特質，將於10月18日（五）起於GU全台實體店舖及網路商店販售。





▲GU首次聯名南韓設計師品牌rokh，以「Play in Style」為主題，共推出16款單品 。（圖／品牌提供）



南韓設計師Rok Hwang於2016年創立Rokh，過去在Celine的設計團隊與極簡女王Phoebe Philo合作，設計語言十分強烈，連BLACKPINK都是品牌愛好者，Rokh不光與H&M展開過聯名，這次攜手GU推出聯名系列，結合Rokh的百變穿衣魔法，這次的重點單品菱格壓紋外套，擁有滿滿的英倫風格，當拉上拉鍊時可展現出優雅的輪廓；也可以像斗篷一樣，拉開袖口的拉鍊，把手臂伸出來，增添青春與趣味感。





▲女裝兩件式大衣(格紋)$3,490元 。（圖／品牌提供）





▲女裝2件式連身裙1,490元 。（圖／品牌提供）





▲女裝瑪莉珍鞋$990元 。（圖／品牌提供）





▲女裝仿毛大衣$2,490元 。（圖／品牌提供）

針對秋冬時節必備的「女裝兩件式大衣」，打造上下兩部分的可拆卸設計，能夠從短款外套變成長版背心；也能夠1+1組合成為長版外套，隨時切換正式和休閒風格。 Rok Hwang也提到：「我在設計時總是會考慮到穿上衣服的人，我相信這個系列會讓所有保持年輕心態的人都感受到快樂，而不受他們的年紀所局限。此系列單品的穿法多樣，充分展現了穿搭樂趣，這也是rokh及GU所重視的精神。我希望通過提供豐富的搭配方式，讓人們在穿著這些單品時能感受到愉悅心情。」

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceＸCDG聯名。（圖／品牌提供）





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供）



同時，全新The North Face X CDG聯名系列登場，以簡潔的黑、綠為主要色彩，融合雙方獨到的設計語言，將兩者的LOGO疊加注入單品內，更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語，釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套，採用防風科技與防潑水處理，更搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿；而背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。