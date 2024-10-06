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「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細

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做舊皮革外套 NT$26,000 by PRADA／垂墜耳環 NT$1,499 by H&M

文、圖 / 鏡週刊

有時就是想要穿上裙子dress up，即便只是家旁公園溜達、公司的後門倒垃圾。無論過膝裙甚或是晚禮服，都能讓我心花怒放，不為別人，而是取悅自己，這就是「裙裝的力量」。

阿姨一夕翻身

過膝裙不是阿姨標配，時髦如妳今年秋冬懂得為自己添購一件，上半身當然不能再搭奶奶風，一件做舊的皮衣是最佳拍檔。

【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt

▲做舊皮革外套 NT$26,000 by PRADA／拼接過膝裙 NT$71,000 by PRADA／灰色低跟鞋 NT$46,500 by PRADA／垂墜耳環 NT$1,499 by H&M。

繁複產生美感

穿上一件做工、剪裁繁複的洋裝，切記妝髮與配件保持簡單，將重點放在服裝上，而這類型的重工單品，最能在行走間感受到材質的美感。

【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt

▲拼接設計洋裝 價格店洽 by BOTTEGA VENETA 米白色編織鞋 價格店洽 by BOTTEGA VENETA／耳環 價格店洽 by FERRAGAMO。

裸露抓緊分寸

偶爾性感是必須的，但性感得高明則是需要衣商。低胸、迷你裙不一定是唯一選擇，在出其不意之間，裸露得高級才是妳最好的性感良方。

【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt

▲藍色長洋裝 NT$154,000 by LOEWE／小羊皮飛行員外套 NT$210,850 by SAINT LAURENT／灰色低跟鞋 NT$46,500 by PRADA／金色耳環 價格店洽 by LOEWE。

嫵媚一字排開

一字領的露肩設計，能在厚重的布料下，讓女性看起來更加纖細，也因此帶有工裝感的細節，在這樣的元素下，依舊展現女性的嫵媚氣質。

【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt

▲紫色一字領工裝洋裝 價格店洽 by PRADA。

拼湊直接上街

誰能想到將棉質上衣拼拼湊湊，能夠拼出如此時髦的洋裝！直到穿上身後才發現貼身的輪廓、拖地的裙襬，除了街頭感，重要場合也毫不違和！

【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt

▲拼接T-shirt洋裝 NT$138,000 by BALENCIAGA／銀色項鍊 NT$85,400 by GUCCI。　

化妝：Melody　髮型：張仕誠@HAIRMOSA.LAB　模特兒：Karen@GGGG Agency


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關鍵字：

鏡週刊, 裙裝

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