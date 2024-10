「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細

文、圖 / 鏡週刊

有時就是想要穿上裙子dress up,即便只是家旁公園溜達、公司的後門倒垃圾。無論過膝裙甚或是晚禮服,都能讓我心花怒放,不為別人,而是取悅自己,這就是「裙裝的力量」。

阿姨一夕翻身

過膝裙不是阿姨標配,時髦如妳今年秋冬懂得為自己添購一件,上半身當然不能再搭奶奶風,一件做舊的皮衣是最佳拍檔。

▲做舊皮革外套 NT$26,000 by PRADA/拼接過膝裙 NT$71,000 by PRADA/灰色低跟鞋 NT$46,500 by PRADA/垂墜耳環 NT$1,499 by H&M。

繁複產生美感

穿上一件做工、剪裁繁複的洋裝,切記妝髮與配件保持簡單,將重點放在服裝上,而這類型的重工單品,最能在行走間感受到材質的美感。

▲拼接設計洋裝 價格店洽 by BOTTEGA VENETA 米白色編織鞋 價格店洽 by BOTTEGA VENETA/耳環 價格店洽 by FERRAGAMO。

裸露抓緊分寸

偶爾性感是必須的,但性感得高明則是需要衣商。低胸、迷你裙不一定是唯一選擇,在出其不意之間,裸露得高級才是妳最好的性感良方。

▲藍色長洋裝 NT$154,000 by LOEWE/小羊皮飛行員外套 NT$210,850 by SAINT LAURENT/灰色低跟鞋 NT$46,500 by PRADA/金色耳環 價格店洽 by LOEWE。



嫵媚一字排開

一字領的露肩設計,能在厚重的布料下,讓女性看起來更加纖細,也因此帶有工裝感的細節,在這樣的元素下,依舊展現女性的嫵媚氣質。

▲紫色一字領工裝洋裝 價格店洽 by PRADA。



拼湊直接上街

誰能想到將棉質上衣拼拼湊湊,能夠拼出如此時髦的洋裝!直到穿上身後才發現貼身的輪廓、拖地的裙襬,除了街頭感,重要場合也毫不違和!

▲拼接T-shirt洋裝 NT$138,000 by BALENCIAGA/銀色項鍊 NT$85,400 by GUCCI。

化妝:Melody 髮型:張仕誠@HAIRMOSA.LAB 模特兒:Karen@GGGG Agency



更多鏡週刊報導