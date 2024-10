靠「流蘇」讓妳當百變女孩！甩裙襬充滿嬉皮風　垂墜展現優雅姿態

文圖 / 鏡週刊

流蘇可以有著嬉皮感

流蘇可以飄散搖滾風

流蘇可以浪漫小女人

流蘇可以典雅又氣質

百變是流蘇的面貌

正如女子們的多重身分

在我們都忙於扮演不同角色的時候

流蘇會是一種陪伴

抖落一身憂愁

那些惱人的煩心事啊!

是否可以像那裙襬的流蘇

在我轉身時只要稍稍費力

就能將它甩出去

隨風遠去?

▲黑色流蘇水鑽拼接洋裝 NT$15,190 by sandro/皮革腳腕高跟鞋 NT$42,900 by FERRAGAMO/Matrix耳環 NT$12,000 by SWAROVSKI/Sublima手鐲 NT$22,000 by SWAROVSKI。

墜落一地心亂

思緒一縷一縷的錯綜交疊著

我試著爬梳

想要慢慢釐清

或許一如流蘇般

讓它順順的垂墜下來吧

自自然然不去強求

那麼也許我能更清晰地讓腦子運轉著

▲羽毛刺繡連身裙 NT$419,500 by Brunello Cucinelli/Millenia項鍊 NT$21,000 by SWAROVSKI。

飄落一絲想望

輕飄飄的

彷如我身上的一片白

彷如我衣角的飄飛羽毛

壓在心口上那不知該如何言說的重量

若能與已飛起的羽毛般沒有後顧

多好

▲流蘇飾邊格紋裙 NT$20,880 by Polo Ralph Lauren/小馬logo白襯衫 NT$5,880 by Polo Ralph Lauren/綠色耳環 NT$16,900 by FERRAGAMO。

剝落一縷執念

想當然耳的既定印象是心中的一道魔

是讓人錯失可能可以擁有美好的障礙

就像流蘇這樣的名詞讓人直覺飄飄然

但是當毛呢摻進來的時候

它不再飄飛

而是反其道的一種沉穩優雅

▲棕色羊毛流蘇短裙 價格店洽 by FERRAGAMO/棕色羊毛大衣 價格店洽 by FERRAGAMO/F跟涼麵高跟鞋 NT$35,500 by FERRAGAMO/Sublima耳環 NT$7,300 by SWAROVSKI。

掉落一道難題

在輕與重之間

在厚與薄之間

在壓力與如釋重負之間

在思考堵塞與放鬆之間

在想念與放手之間

人生為難的課題

都在流蘇之中展現

Model:賴孟諭/LoWen 化妝:Abby Liu/彪製 髮型:Sanki/黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB



