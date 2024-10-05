靠「流蘇」讓妳當百變女孩！甩裙襬充滿嬉皮風　垂墜展現優雅姿態

文圖 / 鏡週刊
流蘇可以有著嬉皮感
流蘇可以飄散搖滾風
流蘇可以浪漫小女人
流蘇可以典雅又氣質
百變是流蘇的面貌
正如女子們的多重身分
在我們都忙於扮演不同角色的時候
流蘇會是一種陪伴
抖落一身憂愁
那些惱人的煩心事啊！
是否可以像那裙襬的流蘇
在我轉身時只要稍稍費力
就能將它甩出去
隨風遠去？
▲黑色流蘇水鑽拼接洋裝 NT$15,190 by sandro／皮革腳腕高跟鞋 NT$42,900 by FERRAGAMO／Matrix耳環 NT$12,000 by SWAROVSKI／Sublima手鐲 NT$22,000 by SWAROVSKI。
墜落一地心亂
思緒一縷一縷的錯綜交疊著
我試著爬梳
想要慢慢釐清
或許一如流蘇般
讓它順順的垂墜下來吧
自自然然不去強求
那麼也許我能更清晰地讓腦子運轉著
▲羽毛刺繡連身裙 NT$419,500 by Brunello Cucinelli／Millenia項鍊 NT$21,000 by SWAROVSKI。
飄落一絲想望
輕飄飄的
彷如我身上的一片白
彷如我衣角的飄飛羽毛
壓在心口上那不知該如何言說的重量
若能與已飛起的羽毛般沒有後顧
多好
▲流蘇飾邊格紋裙 NT$20,880 by Polo Ralph Lauren／小馬logo白襯衫 NT$5,880 by Polo Ralph Lauren／綠色耳環 NT$16,900 by FERRAGAMO。
剝落一縷執念
想當然耳的既定印象是心中的一道魔
是讓人錯失可能可以擁有美好的障礙
就像流蘇這樣的名詞讓人直覺飄飄然
但是當毛呢摻進來的時候
它不再飄飛
而是反其道的一種沉穩優雅
▲棕色羊毛流蘇短裙 價格店洽 by FERRAGAMO／棕色羊毛大衣 價格店洽 by FERRAGAMO／F跟涼麵高跟鞋 NT$35,500 by FERRAGAMO／Sublima耳環 NT$7,300 by SWAROVSKI。
掉落一道難題
在輕與重之間
在厚與薄之間
在壓力與如釋重負之間
在思考堵塞與放鬆之間
在想念與放手之間
人生為難的課題
都在流蘇之中展現
Model：賴孟諭／LoWen 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB
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