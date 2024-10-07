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包開箱／Gucci全新質感半月包、Milano枕頭包登場！極簡控必敗款出爐

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記者鮑璿安／綜合報導

Gucci創意總監Sabato De Sarno接棒一年多的時間，為品牌打破極繁主義的既定思維，改以更加細膩實穿的風格，2024 秋冬時節持續注入源源不絕的活力，帶來熱門包款 GG Milano、Gucci Half Moon半月包，以下《ET FASHION》包開箱環節就來仔細看看其中故事。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲2024 秋冬是Sabato De Sarno執掌Gucci後的第二季女裝發表 。（圖／品牌提供）

2024 秋冬是Sabato De Sarno執掌Gucci後的第二季女裝發表，讓大眾對新Gucci世代的印象更加鮮明深刻，服飾上採用極簡俐落的廓形，像是強調腰身曲線的狩獵風夾克、現代剪裁的羊毛大衣內搭極短褲裝，構建了本季性感活力的新面貌。而包款也展現了傳統與流行交融的特色，隱藏許多精彩巧思。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲GG Milano包款首次亮相2024 秋冬女裝時裝秀 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲GG MILANO Ancora 紅色波浪衍縫金屬鍊帶包。（圖／品牌提供）

GG Milano包款首次亮相2024 秋冬女裝時裝秀，很有Sabato標誌性的極簡設計語言，從命名上致敬米蘭之城，這款單背包採用全新雙G造型配件，GG壓花皮革打造出枕頭包般的柔軟觸感，顯得格外療癒。另外也有波浪絎縫皮革款式，輕鬆呈現出時髦感受。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲從90年代設計中翻新演繹的Gucci Half Moon 。（圖／品牌提供）

從90年代設計中翻新演繹的Gucci Half Moon，保留馬術文化精髓，呈現出半月包的新穎姿態，圓弧的輪廓和手柄巧妙搭配上雙G搭扣設計，省略了拉鏈，採用可旋轉扣飾開袋，轉動時會發出清脆聲響，讓使用過程充滿儀式感。而且這款全新半月包也注入了新Gucci美學中醒目的ANCORA紅色，揮灑性感率性的態度，手袋也配有可拆卸肩帶，當成派對包款再適合不過了，被視為秋冬大勢款式。

看更多熱門包款

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

關鍵字：

包開箱, Gucci, 2024秋冬, 女裝, 包款, SabatoDeSarno

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