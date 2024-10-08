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早秋髮型5款推薦！張員瑛浪漫長髮超減齡、棒球帽包頭更有慵懶氛圍感

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文／美人圈

秋風吹起，不只妝容和穿搭，髮型也會隨著季節轉換！本篇文章精選了五款早秋髮型推薦，無論是近期超流行的Coquette Aesthetic浪漫少女美學，還是Rosé的同款溫柔公主頭，都能為你的秋季造型添彩，快往下參考看看吧！

2024早秋髮型推薦

1：Coquette Aesthetic浪漫少女美學

Coquette Aesthetic是一種「女性大膽展現自己的甜美、浪漫與嫵媚性感」的風格。在韓國女星中尤以張員瑛、Jennie都很常以Coquette Aesthetic風格現身。Coquette Aesthetic主要元素有：蕾絲、緞帶、蝴蝶結、花卉等少女感較重的元素，將這些元素在髮型上做呈現，搭配編髮、捲髮、包頭等髮型，也能營造出既可愛又浪漫的氛圍。

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲CCoquette Aesthetic浪漫少女美學下半年仍流行。（圖／IG@katarinabluu、@for_everyoung10、@jennierubyjane）

2：Rosé同款溫柔公主頭

韓國女團BLACKPINK的成員Rosé私下最常見的髮型之一就是這種慵懶又隨性的公主頭，不管是隨便拿一個橡皮筋紮起來，或在這樣的基礎上繼續增加緞帶、絲巾的髮飾都很能展現溫柔的氛圍，且將頭髮稍微燙捲後再綁更顯髮量，也很適合早秋稍微不那麼熱的天氣。

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie）

3：半紮毽子頭

從去年開始就超紅的毽子頭，相較於全紮的俐落時尚感，半紮毽子頭更慵懶、適合秋天，不用刻意把頭髮打理的那麼精緻，隨興地保留一些碎髮更有氛圍感，流露出一種不經意的美，且能很好的修飾臉型，輕鬆就能打造高顱頂！

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲更慵懶的半紮毽子頭適合秋天。（圖／IG@sooyaaa__ 、@jennierubyjane、@itzy.all.in.us）

4：慵懶低丸子頭

日韓都超流行的慵懶低丸子頭，完全符合了秋天的氣質。丸子頭髮型會將視覺重心下移，除了可塑造臉型的流暢感，還可以顯髮量，很適合額頭較高或是長臉的人。如果想增添少女感的話，也可以試試半綁髮的側丸子頭，它可以減弱原本的貴氣感，營造出更多的活力氛圍！

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲慵懶低丸子頭日韓都超流行。（圖／IG@imnotningning、@marumaru1530、@wonlog）

5：棒球帽包頭

利用棒球帽搭配低包頭，不但更有造型感，還能為頭型不飽滿、髮量較少的人遮擋這些問題，也能散發秋季慵懶氣息！且不用綁得太精緻，只要隨意地把頭髮紮起來，留下碎髮也更有氛圍感，更重要的是，就算沒洗頭也不會被發現呢！

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲棒球帽搭配低包頭，簡單有造型感。（圖／IG@chihiro_anai_official、@yuqisong.923）

四季皆適合的基本大波浪、長直髮

最後，真的懶得打理的話，基本的大波浪髮型、長直髮髮型也是永遠不會出錯的經典髮型之一，不管一年四季能完美呈現！任何穿搭、妝容風格都很適合。但長髮髮型的髮質養護就特別重要了，尤其在頭髮表面和髮尾的順滑度，才是左右長髮髮型的關鍵！

▲早秋髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛長直髮、長捲髮有不一樣的氛圍感。（圖／IG@for_everyoung10）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 早秋, 髮型, 張員瑛, Jennie

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