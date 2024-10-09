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現身台北挺乳癌防治！　Jessica：女生在愛自己這條路上　遠遠做得不夠

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▲▼Jessica鄭秀妍擔任Pink Power台灣粉紅力量公益協會公益大使。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Jessica相當關注乳癌議題，認為注重健康是愛自己的表現。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

10月為全球乳癌防治月，社團法人台灣粉紅力量公益基金會今（9日）邀來Jessica鄭秀妍以活動大使之姿現身活動，期待喚醒大眾對乳癌的重視，她現場也向女性們喊話：「自己才是最熟悉⾃⼰⾝體的人，每年定期的乳房超⾳波或是乳房攝影，從不偷懶，⼀定準時向醫⽣報到。」

根據臺灣衛福部資料顯⽰，平均每34分鐘就有1位女性罹患乳癌，且死亡率持續上升中，這次活動希望透過Jessica的影響力，呼籲更多女性關注自身的健康，不要忌諱定期乳房檢查與正確的就醫觀念，喚起⼤眾對乳癌防治的重視。

▲▼Jessica鄭秀妍擔任Pink Power台灣粉紅力量公益協會公益大使。（圖／記者謝盛帆攝）

Jessica分享，對她來說，每年做身體健康檢查及定期乳房篩檢，是在自然不過的事情，但是仍有女性對於自身健康容易輕忽，不斷上升的乳癌罹患率，代表了女性在愛自己的這條路上，遠遠做得還不夠，她呼籲女生除了習慣為家人、朋友付出同時，別忘了關心自己。

▲▼Jessica鄭秀妍擔任Pink Power台灣粉紅力量公益協會公益大使。（圖／記者謝盛帆攝）

被問及多年來，如何維持女神狀態的秘訣？她則說：「我堅定的相信，真實的美來⾃對於⾃⼰的⼈⽣的⽅向毫不猶豫的選擇，無須擔憂外界的聲⾳，對於想要的⽬標，要毫不遲疑的前⾏。更重要的是，女性要懂得時時善待⾃⼰，從⼼靈到⾝體都要豐沛的滋養⾃⼰，讓⾃⼰由內⽽外散發光芒。」

關鍵字：

乳癌防治, Jessica鄭秀妍, 健康, 女性議題, 公益

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