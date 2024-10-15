說流行／PRADA大尺寸枕頭包Aimée超燒來襲！許路兒、郭雪芙示範鬆弛感

記者鮑璿安／台北報導

PRADA過去打造出暢銷的Re-Edition尼龍系列、Cleo系列包款，皆是非常受矚目的焦點，日常且具有記憶點的廓形，伴隨許多時髦人士生活，如今經典包款再添一顆！2024秋冬時節則要關注全新的AIMÉE包款，相信是大包控期待已久、心目中的理想模樣，柔和的輪廓和五金配件相互映襯，也受到眾多名人演繹。

▲PRADA AIMÉE被視為新一季的爆款單品 。（圖／品牌提供）

PRADA AIMÉE被視為新一季的爆款單品，其梯形與半月型設計靈感，其實是汲取自品牌經典包款輪廓，包含於2005 年推出的Re-Edition系列，與2000年發佈的Cleo系列，將二者巧妙融合，呈現出隨性自在的態度。柔軟寬敞的信封底結構經PRADA工匠的精湛技藝打造，擁有軟紋皮革的豐厚觸感，手感溫潤舒適，配以納帕皮革襯裡，將品牌標誌性符碼集結於一身，帶來全新的美學視野。

KOL許路兒、莫莉拎上PRADA AIMÉE皮革肩背包，以率性的夾克套裝或是黑色裙裝相互搭配，形成截然不同的時髦風格。而郭雪芙則在私服造型中曬出AIMÉE焦糖色款式，彰顯出百搭休閒的流行哲學。

為呼應秋冬時節的優雅，打造出多種自然色調，像是焦糖色、黑色、白色，彰顯軟紋皮革的緻密光滑，當然也少不了品牌靈魂金色五金配件，點綴於中央，輕鬆增添包款的精緻亮點。而AIMÉE最讓人喜愛之處，莫過於超大容量設計，能夠容納日常物品，加上貼心的調節式肩帶可呈現肩背或斜背造型；若手捧包款時，則能夠看到柔軟皮革自然呈現出的柔滑曲線，兼具實用性與多功能性。





▲PRADA AIMÉE皮革肩背包，NT$105,000 。（圖／品牌提供）

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▲Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道，還記得品牌2024春夏大秀中，創意總監Demna試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。





▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。