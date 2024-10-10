台北101國慶光雕「超大杯珍奶」　賈永婕：全世界一起舉杯，祝台灣生日快樂

記者林明瑋／台北報導

為慶祝國慶，台北101首度舉辦「心動台灣Cheers，台北101國慶展演」，於晚間8點施放煙火及光雕秀，以超大杯的珍珠奶茶等代表台灣的圖案，展現歡樂氣氛，台北101董事長賈永婕受訪時透露，此次活動定案至今僅17天，她說：「這是一個突破，我的理念是『願意改變就贏了』。」並表示：「希望全世界跟我們一起舉杯，祝台灣生日快樂。」



▲台北101董事長賈永婕促成首次的國慶煙火光雕秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北101國慶煙火光雕秀有大杯珍珠奶茶。（圖／網友提供）

賈永婕今晚穿著桃紅色的台北101 Polo衫搭配白色寬褲，現身台北101現場，既有活力又喜氣，從小看著擔任軍職，在外交部禮賓司工作的父親，每到國慶忙碌地彩排、接待外賓，讓她對國慶有深刻印象與意義，她認為讓世界看到台灣，是台北101的責任，接任董座後也積極作為，包括首度的國慶煙火光雕秀，她說：「拍案要做這件事是9月23日，真的很感謝101的團隊還有配合的相關單位，全部動員，大家都為了台灣、為了國慶，都有這份心。」

▲台北101國慶煙火光雕秀。（圖／記者黃克翔攝）

這場展演以光雕結合煙火，與跨年長達2、3百秒的煙火大不相同，光雕圖案除了珍珠奶茶，還有放射狀的台灣、玉山、中央山脈等具有台灣特色、文化的設計。雖然台北101的文宣寫明為「結合煙火、雷射光雕及投影，加上建築燈光及點燈打字展演的視覺盛宴」，賈永婕也在粉專寫道「集一切力量排除萬難後，10月10號8點我們準備了雷射光雕秀，最後還加碼了1分鐘的煙火」，但仍有不少人誤會如同跨年煙火，在短短的煙火施放後直問：「沒了嗎？」