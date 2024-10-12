王淨私下「初戀感穿搭」超甜！5樣單品務必先收入自家衣櫃

文／美人圈

由許光漢、林柏宏和王淨主演的喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》除了兩位男主討論度很高外，劇中飾演警花「林子晴」一角的王淨也再度憑藉收放自如的超強演技圈粉無數，這次回歸影集《正港分局》更依舊深受劇迷喜愛。王淨不僅懂演，私下穿搭更是勾起男生們滿滿初戀感，清新又帶點甜美，讓人想抱緊處理，本篇也整理出王淨私服穿搭必備的單品，想要撩走心儀對象的心，以下單品務必先收入自家衣櫃。

▲王淨。（圖／IG@marrymydeadbody、Netflix）

王淨初戀感穿搭必備

1：短版上衣

像王淨這樣不經意展露身材優勢才是真高招！透過「短版上衣」切齊肚子的剪裁，不但視覺給人腰線上移的錯覺，還能讓目光聚焦在最瘦的腰部位置，顯瘦顯高一次滿足，還不會給人過度賣弄性感，辣得剛剛好。

▲王淨私服許多短版上衣穿搭。（圖／IG@_ginglebellaaa，下同）

2：印花A字裙

A字剪裁的長裙對小個子女孩和梨形身材特別友好，不但修飾在意的寬臀和大腿肉，下襬傘狀設計還具延伸效果，加上大面積圖騰能轉移焦點，根本顯瘦助攻神器，夏天穿也自帶氣質仙氣！

3：襯衫

一年四季都百搭的「襯衫」同樣是王淨私下出鏡率極高的單品之一，除了帶點正式感的白襯衫，充滿度假氣息的印花款式她也不放過！由於襯衫很容易給人過於拘謹的感覺，因此可以學王淨挑選帶點微辣的透膚款或是將下襬綁個結收進去，營造出短版的視覺效果，整個人瞬間氣場全開，走到哪都回頭率飆高。

4：成套西裝

「成套西裝」絕對是懶女孩必備，不僅節省想穿搭時間，同色系的搭配還能散發出乾淨利落的氛圍，亦不會給人太有距離感的印象！女孩可以學王淨內搭背心或是搭配休閒小白鞋就能呈現出時下流行的Smart Casual風，不管是辦公室或日常穿都無違和。

5：各類型帽子

王淨私下也是名副其實的「帽控」，由於她本身臉型就屬於精緻瓜子臉，因此任何帽型都能被她完美消化！多數文青女生夏日穿搭都跟王淨一樣比較大走簡約路線，因此適時添加帽子也能為整體造型更添亮點和層次感，還能達到有效遮陽防曬、修飾臉部生硬稜角，難怪王淨愛不釋手。

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