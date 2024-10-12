fb ig video ETtoday search mobile

王淨私下「初戀感穿搭」超甜！5樣單品務必先收入自家衣櫃

>

文／美人圈

由許光漢、林柏宏和王淨主演的喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》除了兩位男主討論度很高外，劇中飾演警花「林子晴」一角的王淨也再度憑藉收放自如的超強演技圈粉無數，這次回歸影集《正港分局》更依舊深受劇迷喜愛。王淨不僅懂演，私下穿搭更是勾起男生們滿滿初戀感，清新又帶點甜美，讓人想抱緊處理，本篇也整理出王淨私服穿搭必備的單品，想要撩走心儀對象的心，以下單品務必先收入自家衣櫃。 

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

▲王淨。（圖／IG@marrymydeadbody、Netflix）

王淨初戀感穿搭必備

1：短版上衣

像王淨這樣不經意展露身材優勢才是真高招！透過「短版上衣」切齊肚子的剪裁，不但視覺給人腰線上移的錯覺，還能讓目光聚焦在最瘦的腰部位置，顯瘦顯高一次滿足，還不會給人過度賣弄性感，辣得剛剛好。

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

▲王淨私服許多短版上衣穿搭。（圖／IG@_ginglebellaaa，下同）

2：印花A字裙

A字剪裁的長裙對小個子女孩和梨形身材特別友好，不但修飾在意的寬臀和大腿肉，下襬傘狀設計還具延伸效果，加上大面積圖騰能轉移焦點，根本顯瘦助攻神器，夏天穿也自帶氣質仙氣！

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

3：襯衫

一年四季都百搭的「襯衫」同樣是王淨私下出鏡率極高的單品之一，除了帶點正式感的白襯衫，充滿度假氣息的印花款式她也不放過！由於襯衫很容易給人過於拘謹的感覺，因此可以學王淨挑選帶點微辣的透膚款或是將下襬綁個結收進去，營造出短版的視覺效果，整個人瞬間氣場全開，走到哪都回頭率飆高。

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

4：成套西裝

「成套西裝」絕對是懶女孩必備，不僅節省想穿搭時間，同色系的搭配還能散發出乾淨利落的氛圍，亦不會給人太有距離感的印象！女孩可以學王淨內搭背心或是搭配休閒小白鞋就能呈現出時下流行的Smart Casual風，不管是辦公室或日常穿都無違和。

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

5：各類型帽子

王淨私下也是名副其實的「帽控」，由於她本身臉型就屬於精緻瓜子臉，因此任何帽型都能被她完美消化！多數文青女生夏日穿搭都跟王淨一樣比較大走簡約路線，因此適時添加帽子也能為整體造型更添亮點和層次感，還能達到有效遮陽防曬、修飾臉部生硬稜角，難怪王淨愛不釋手。

▲王淨 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

8月值得一追的強檔台劇！許光漢《鬼家人》衍生劇《正港分局》開播，第五部也必追！

《關於我和鬼變成家人的那件事》10個彩蛋！許光漢原本是清潔工？公主抱林柏宏被剪掉了

台灣超會演新生代女演員！王淨好會挑劇本、李沐受封最強新人、14歲的她大家都認識！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 正港分局, 王淨, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

28億精品佳士得開放參觀　賞2.2億藍鑽飽眼福

28億精品佳士得開放參觀　賞2.2億藍鑽飽眼福

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看

鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看

陳若儀搶逛「草莓甜心」快閃店！來超萌蛋糕牆拍美照、復古上衣必收 全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙 英王喬治四世送情婦的珠寶台北現蹤　登拍賣會價格意外親民 凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背 小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP 宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面