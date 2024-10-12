雙北超澎湃海陸鍋物推薦！6間海鮮控必收藏　約會聚餐都合適

文／MENU美食誌

秋意來臨，必吃來自大海的鮮甜，犒賞自己來鍋澎湃大滿足海陸雙饗，雙北約會聚餐必吃這六間鍋物，趕快預約去，小編帶你一次看！

竹苑shabu高級鍋物

台北市大安區

必點的浮誇竹願海味盒，建議先預約，滿滿一盤海鮮皆是生食級，超鮮甜海味滿滿，湯頭是清淡的食材原味，超專業全程桌邊代煮服務。附餐的菊花枸杞茶包都是店員親自手工包的，最後火鍋精華湯還會煮成雜炊飯，整體無論是口味、品質及服務都非常優質。

▲竹苑shabu高級鍋物。（圖／美食客頤晞提供）

天干物燥-老子今天吃火鍋

台北市中山區

裝潢及菜單都很有中式風情，每鍋附贈菜盤，醬料米食類和飲品採自助式，特別的是飲品是氣泡水，提供各式果粒果醬讓你搭配。推薦海陸鍋，海鮮極新鮮且份量十足超澎湃，很適合聚餐聚會！

▲天干物燥-老子今天吃火鍋。（圖／美食客Lilith提供）

望享

台北市大安區

質感系桌邊服務高級鍋物，主打嚴選頂級食材新鮮活體海鮮，單點各式菜色，隨鍋贈送前菜、開胃湯品、山藥雜炊、餐後冰沙、季節水果及甜點！推薦F1日本牛背肩肉片很大片，油花分佈均勻肉質軟嫩細緻，毛蟹經清蒸處理後端上桌，保留鮮味。另外這間是寵物友善，還有私人包廂。

▲望享。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

海牧水產鍋物

新北市中和區

海鮮控必收藏！可以邊看水母邊吃火鍋也太幸福啦！氛圍感滿分、高CP值鍋物插旗中和四號公園啦！主打以親民價格享用活海鮮搭配嚴選肉品，另外還可以吃到生食級鮭魚也太讚，湯頭更是每日現熬，內用提供濃郁清甜牛奶霜淇淋、飲品自助續！推薦活體綜合海鮮鍋，依照當日魚缸現貨做搭配，給你最鮮甜的享受！

▲海牧水產鍋物。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

很秋鍋物

新北市永和區

超推薦經典秋蝦雙人套餐，肉品5選2+新鮮蝦蝦盤（高達16尾）+菜盤兩份+副食2份，份量誠意十足。還有飲料冰淇淋可以自助續，肉品部分推薦大理石肉紋的軟嫩雪花牛及中間有帶筋口感紮實為嚼勁的板腱牛，價格合宜食材新鮮，秋冬吃鍋好選擇。

▲很秋鍋物。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

初衷小鹿 Deer’s hotpot Bistro

台北市信義區

捷運市政府站附近的低奢高質感法式鍋物推薦，推薦海陸套餐，時令海鮮包含葡萄蝦、白蝦、北海道干貝、鯛魚、透抽、牡蠣、蛤蠣，海鮮非常鮮甜。肉質也是非常優秀，另外也有許多搭餐好酒可以選擇！約會聚會都很推！

▲初衷小鹿 Deer’s hotpot Bistro。（圖／美食客Lilith提供）



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