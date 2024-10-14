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《黑白大廚》30位廚師「超神似顏繪」爆紅！爆笑還原矇眼試吃名場面

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文／妞新聞

韓國廚師的神仙對決正式落幕！Netflix實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》人氣超火爆，不只在韓國本地爆紅，還在全球掀起狂熱，台灣也一路狂飆穩坐播放榜單冠軍寶座，賭上3億韓元外加廚師自尊心，集結80位「黑湯匙」無名廚師與20位「白湯匙」明星主廚的精彩廚藝大對決，已播出精彩冠軍賽，大家都追完了嗎？

《黑白大廚》30位參賽廚師變醜萌了？

韓國神手「似顏繪」被瘋傳

你的最愛主廚是誰？《黑白大廚》中從韓式、日式、中式、義式到各種創意料理，廚師們巧手端出的可口美食讓觀眾們垂涎欲滴，被網友笑稱：「絕對不能在半夜看」，除了多道話題料理引起關注，「黑VS白」總計100位參賽者也知名度大提升，尤其是進入8強的神級廚師以及2位評審，來自全世界的粉絲人數正急遽暴升ing。

▲《黑白大廚》似顏繪。（圖／IG@shanti1007，下同）

近日韓國SNS就有一系列參賽者畫像被瘋傳，引起熱議的原因不只是因為神似度高，還是因為…請妞妞們自己看（笑死）！韓國中華料理界名廚「呂敬來」招牌慈藹微笑的確蠻像的，五官卻像被壓過擠在中間，被封為中餐女神的徒弟的女神臉雖然是「少女漫畫星星眼」，卻搭配超尖巫婆鼻。

明星主廚崔鉉碩、《廚神當道韓國版》冠軍崔康祿、「韓國第16代烹飪名匠」安惟鍟主廚、港點女王鄭智善、米其林一星主廚金度潤料理狂人、阿姨無菜單料理一號、撕漫男以及以「橄欖油香蒜義大利麵」一戰而紅的隱藏天才等等，臉部特徵都被巧妙的放大凸顯，那個大到不行的黑眼圈、崔chef的長頸鹿脖子、阿姨的高顴骨，還有賤兔咪咪眼彷彿要垂到地板，讓人忍不住失禮的噴笑。

同時還很細心的搭配節目中的經典名場面，像是拿坡里美味黑手黨在團體戰翻炒燉飯的模樣、外送員廚師的經典「八寶丸」，甚至連「拌飯大王」手舞足蹈唱著「BI빔 BI빔」拌飯歌的模樣都一一還原。

當然不能放過最經典的，韓國國民廚神白種元矇眼試吃橋段，3種醜萌Q版爆笑還原出來，另一位評審「安成宰」穿著正式西裝、一臉嚴肅到五官都要擠在一起，還搭配在評審參賽者時的經典講評：「蔬菜的熟度很重要」，神似度超高不過「醜萌化」程度也很高的似顏繪，讓網友紛紛笑噴留言呼籲：「安主廚請提告」！

以上似顏繪出自一名來自大邱的藝術家之手，他是知名的觀光景點金光石街上的固定單位「似顏繪街頭藝術家」，不時也會在韓國各地街頭出沒，在以SHANTI之名開設的IG帳號中，把幫客人繪製的過程紀錄上傳，大膽、逗趣的Q版畫風，吸引超過30萬粉絲追蹤。

【延伸閱讀】

Netflix《黑白大廚》八強IG整理！三星＆拿坡里美味黑手黨被譽最強冠軍候補？

Netflix《黑白大廚》決賽8強合體！崔鉉碩嗆安成宰沒創意，拿坡里黑手黨甜比心

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, Netflix, 黑白大廚

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