南瓜不是蔬菜！營養師曝「高營養價值」、男女都該吃

▲南瓜不是蔬菜，而是高纖維澱粉。（圖／Pexels、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

萬聖節即將到來，營養師高敏敏分享，萬聖節可以不吃糖，但一定要吃可以裝飾又營養的南瓜，並貼心提醒大家南瓜不是蔬菜，是高纖維澱粉，同時奉上拿南瓜營養好處，不僅能讓你變漂亮，男性更能保持攝護腺健康。

#眼睛晶亮

南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康，同時維持昏暗光線中的視力，也能保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。

▲南瓜擁有高營養價值。

#攝護腺健康

內含礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，同時可保持攝護腺的健康。

#變漂亮

內含維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，並使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，同時幫助淡化斑點。

#保護心血管/防止中風

擁有礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，更能維持電解質平衡、調節肌肉，有效幫助利尿、消水腫，營養師也提醒，若身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。

▲南瓜湯是大人小孩們的最愛。

#增強免疫力

南瓜富含維生素A、C、E等，可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。

#改善敏弱肌

內含維生素A可維持皮膚、黏膜健康，身體若缺乏維生素A 則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。

#排便順暢

南瓜含有豐富膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感，是減脂人的好夥伴，營養師建議，南瓜屬於五穀雜糧類，可以用它取代部分精緻澱粉，幫助身體維持免疫力。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）