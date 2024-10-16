fb ig video ETtoday search mobile

Melinda曝楊祐寧偷用她的包包　搶逛STAND OIL快閃店推薦經典黑色款

>

記者鮑璿安／台北報導

深受南韓女孩喜愛的包袋品牌STAND OIL正式進軍台灣！首站來到台北新光三越A11開設快閃店，請到楊祐寧妻子、KOL Melinda搶先逛店，她提到自己對品牌的第一印象就是百搭的風格，私下第一個入手的單品是Post方包，尤其偏好經典不敗的黑色系。

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲Melinda時髦的私服品味成為不少時尚迷關注焦點，她這次穿上簡單的襯衫搭配品牌經典包款Chubby現身 。（圖／品牌提供）

Melinda時髦的私服品味成為不少時尚迷關注焦點，她這次穿上簡單的襯衫搭配品牌經典包款Chubby Bag現身，更說自己以前是小包控，透露因為現在身兼更多的角色，當了太太、媽媽以後，開始喜歡可以收納更多物品的大包。被問到私下是否會跟老公楊祐寧一起共用包包？她說：「最近開始會，都是先生偷用我的包。」而兩人2020年結婚至今經常公開放閃，等工作都告一段落後，終於安排要去度蜜月享受二人時光，要去哪裡度假則暫時保密，之後會在社群上與大家分享旅遊照片。

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲Melinda現在喜歡擁有收納性的大包。（圖／品牌提供）

STAND OIL首次登台，新光三越A11快閃店在10月11日至10月27日展開，這次特別引進招牌包款Chubby 、Butter和Oblong bag mini，粉絲免出國就能第一時間入手。靈感來自保齡球袋的Chubby輪廓圓潤，搭配上多功能收納空間非常勸敗，此次首次亮相秋季全新麂皮款式，成為主打款式。延續品牌甜美風格，多種配色的Butter Bag、Oblong bag mini腋下包是很經典的方包，可打造肩背、斜背效果。快閃店內更首次販售鞋履Day Mary Jane Flat Shoes，復古的芭蕾舞鞋造型結合柔軟的高發泡鞋底，舒適度與時髦一次滿足。

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲STAND OIL首次登台，新光三越A11快閃店在10月11日至10月27日展開 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲Oblong bag mini 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲招牌包款Chubby 。（圖／品牌提供）

▲▼ STANDOIL 。（圖／品牌提供）

▲Butter 。（圖／品牌提供）

同時，以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

包袋, STANDOIL, 台灣, 快閃店, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

Rain曾胖到95公斤！不復胖瘦身技巧公開　嚴格飲控1年只吃1次麥當勞 維密天使回來了！歷史性畫面回顧　最厲害的翅膀海蒂克隆都穿過 愛情不付出只索取的三大星座！TOP 1喜歡被疼愛　自己寵人卻覺得沒面子 蔡依林愛威士忌配鼎泰豐炒飯！赴酒廠被蘇格蘭男人吸引：沉穩氣質吸引我 減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用 聊天總是句點王？盤點「無趣人」5特質　來看自己中幾項 張韶涵名牌買成精　香奈兒耳機項鍊錶、德國名錶上身輕鬆破百萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面