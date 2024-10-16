Melinda曝楊祐寧偷用她的包包　搶逛STAND OIL快閃店推薦經典黑色款

記者鮑璿安／台北報導

深受南韓女孩喜愛的包袋品牌STAND OIL正式進軍台灣！首站來到台北新光三越A11開設快閃店，請到楊祐寧妻子、KOL Melinda搶先逛店，她提到自己對品牌的第一印象就是百搭的風格，私下第一個入手的單品是Post方包，尤其偏好經典不敗的黑色系。





▲Melinda時髦的私服品味成為不少時尚迷關注焦點，她這次穿上簡單的襯衫搭配品牌經典包款Chubby現身 。（圖／品牌提供）

Melinda時髦的私服品味成為不少時尚迷關注焦點，她這次穿上簡單的襯衫搭配品牌經典包款Chubby Bag現身，更說自己以前是小包控，透露因為現在身兼更多的角色，當了太太、媽媽以後，開始喜歡可以收納更多物品的大包。被問到私下是否會跟老公楊祐寧一起共用包包？她說：「最近開始會，都是先生偷用我的包。」而兩人2020年結婚至今經常公開放閃，等工作都告一段落後，終於安排要去度蜜月享受二人時光，要去哪裡度假則暫時保密，之後會在社群上與大家分享旅遊照片。





▲Melinda現在喜歡擁有收納性的大包。（圖／品牌提供）

STAND OIL首次登台，新光三越A11快閃店在10月11日至10月27日展開，這次特別引進招牌包款Chubby 、Butter和Oblong bag mini，粉絲免出國就能第一時間入手。靈感來自保齡球袋的Chubby輪廓圓潤，搭配上多功能收納空間非常勸敗，此次首次亮相秋季全新麂皮款式，成為主打款式。延續品牌甜美風格，多種配色的Butter Bag、Oblong bag mini腋下包是很經典的方包，可打造肩背、斜背效果。快閃店內更首次販售鞋履Day Mary Jane Flat Shoes，復古的芭蕾舞鞋造型結合柔軟的高發泡鞋底，舒適度與時髦一次滿足。





▲STAND OIL首次登台，新光三越A11快閃店在10月11日至10月27日展開 。（圖／品牌提供）

▲Oblong bag mini 。（圖／品牌提供）





▲招牌包款Chubby 。（圖／品牌提供）





▲Butter 。（圖／品牌提供）

同時，以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）