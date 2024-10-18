林郁婷控制體重「不為比賽」獻看秀初體驗　穿牛仔裝露腹肌帥美破表

記者鮑璿安／台北報導

台北時裝周SS25開幕秀於17日晚間在松山文創園區登場，本次以「臺Type時尚圖鑑」為主題，6組設計師與6位台灣原創圖像IP創作者共同合作，打造充滿想像力的精彩大秀。而奧運金牌拳手林郁婷也驚喜現身看秀，首次參加台北時裝周她坦言很新鮮，更說為了這次出席有在節食，婉拒許多聚餐活動，笑說「第一次控制體重不是為了參加比賽，而是為了台北時裝周，要媲美一下模特兒的身材」。

▲林郁婷著Story Wear及RAY CHU服裝露出緊實的腹肌線條 。（圖／品牌提供）

林郁婷穿著台灣設計師品牌Story Wear及RAY CHU服裝露出緊實的腹肌線條，她開心分享，「我比較少能夠穿到這樣的時尚風格，感覺很新鮮，覺得丹寧元素蠻適合我的」。她也坦言未來有機會的話還想要嘗試走秀，為粉絲介紹更多充滿台灣特色的服飾。而她將擔任今18日晚間金鐘獎節目類的頒獎人，「其實很緊張，服裝方面有請到大師幫我量身打造」，會不會比今天還帥？她笑回「不好說」。

▲TANGTSUNGCHIEN X 夏仙 。（圖／品牌提供）

▲.67ARROW X低級失誤 。（圖／品牌提供）

▲臺北時裝週SS25「臺Type時尚圖鑑」開幕秀#DAMUR X wei wei boy 。（圖／品牌提供）

本次開幕秀包含「.67ARROW X低級失誤」、「#DAMUR X wei wei boy」、「DYCTEAM X Raimochi」、「RAY CHU X michun」、「Story Wear X 王登鈺」、「TANGTSUNGCHIEN X 夏仙」合作打造跨界前衛造型，設計師將電影角色、可愛人偶透過時尚轉化為不同方式。緊接著「臺Type超搖擺」靜態展覽將自10月18日持續開放至10月21日讓民眾免費入場參觀。本周至24日也會在松山文創園區舉辦13場品牌秀，共同展現台灣時尚力量。