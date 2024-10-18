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金鐘三帥／胡宇威穿裙裝戴耳環奪冠　郭彥均經典西裝討喜拿第二

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記者李薇／台北報導

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮在18日晚間登場，紅毯上眾星雲集，很多藝人都換上絕美華服，展現最帥最美的一刻，《ET FASHION》也在官方IG限時動態舉辦最帥最美的票選活動，盤點男星穿搭，網友評分紅毯最帥、滿分10分為標準，由胡宇威以9.25分拿下，第二名郭彥均9.21分才差一點點，第三名則是陳柏霖9.1分，可以說是分數都差不遠。

第一名：胡宇威，總分9.25分

▲胡宇威金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲胡宇威裙裝拿下金鐘紅毯最帥。（圖／攝影中心攝）

以《我們這一攤》入圍「益智及實境節目主持人獎」的胡宇威這次拿下金鐘紅毯最帥，只見他身穿一套Dries Van Noten黑色西裝亮相，與眾不同的是，下半身挑選新銳設計師DICKSON LIM半截裙裝拼接寬褲，展現出時尚態度，非常獨特，還將Boucheron的Serpent Bohème系列耳環當成胸針別在胸前，當然，衣服裡藏了另一半陳庭妮咬痕當作幸運物，大膽放閃。

第二名：郭彥均，總分9.21分

金鐘。（圖／攝影中心）

▲郭彥均經典穿搭很受歡迎。（圖／攝影中心攝）

與鍾欣凌一同走上紅毯的主持人郭彥均，在紅毯上挑選了黑色的三件式西裝登場，緊身修飾身材的版型，讓他肩膀看起來更窄版，裡面運用同色系背心製造出層次，脖子上的蝴蝶結更顯得親切可愛，利用絲緞的翻領、口袋設計，讓整個西裝更顯得有設計風格，經典大氣的設計很受粉絲喜愛，難怪拿下第二名。

第三名：陳柏霖，總分9.1分

金鐘。（圖／攝影中心）

▲陳柏霖與愛犬Afuri一紅一黑超帥氣。（圖／攝影中心攝）

向來在穿搭上給人時髦風格的陳柏霖在紅毯上，選擇了Yohji Yamamoto山本耀司POUR HOMME A/W24-25秀款登場，長版至腳踝的黑色大衣裡面運用設計感的中高領白色襯衫，展現出多重的層次風格，戴上圓形細框眼鏡頗有文青質感，心愛柴犬Afuri則是以紅色蘇格蘭裙，一黑一紅，搭配得恰到好處，相互襯托，非常有質感。

關鍵字：

金鐘獎, 第59屆金鐘獎, 胡宇威, 郭彥鈞, 陳柏霖, 紅毯, 紅毯三帥, 時尚

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