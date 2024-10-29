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寶璣Type XX系列優雅運動風迷人　玫瑰金驚豔登場 奢華與動感完美交織再掀潮流

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▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣推出玫瑰金款時計TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）與航空業淵源深厚，創辦人拉罕-路易．寶璣（Abraham-Louis Breguet）的後裔路易．寶璣（Louis Breguet）正是偉大的飛機製造商之一。1949年品牌研發出飛返計時腕錶受到飛行員青睞，1953年參與法國空軍招標的錶款獲得批准並被命名為「Type 20」，隔年收到法國空軍多達1,100只大額訂單，品牌在製作「TYPE 20 軍用款」的同時，也催生出3款均配備金質錶殼與藍色琺瑯數字旋轉錶圈的民用版，當中兩款為TYPE 20 腕錶（設有 30 分鐘計時盤），第三只則是 TYPE XX 腕錶（設有 15 分鐘計時盤），經典傳承至今已是民用版第四代TYPE XX 系列，推出第一款玫瑰金打造的TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶，也是首款運用陶瓷材質錶圈的錶款。

TYPE XX系列與航空淵源深厚，勇敢追求夢想與自由灑脫的DNA深植錶款，新款玫瑰金材質的TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶擁有飛行錶動感率性的外型，同時也蘊藏寶璣細膩講究的工藝，無論是正裝或休閒穿搭都能完美搭配，已是優雅運動錶款的代名詞，也是新一代藏家的絕佳選擇。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶藍色太陽放射紋錶盤令人聯想起日暮之時的天空。

雋永經典
TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶設計靈感源自TYPE XX系列問世之初的經典傑作，15分鐘、12小時和秒針計時盤分別設於3時、6時和9時位置，且與軍用款設計相同，各個計時盤的直徑大小有所不同，均裝飾環形紋，彰顯動感活力。

嶄新設計
擁有藍色太陽放射紋錶盤的TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶，令人聯想起日暮之時的天空，搭配覆以夜光材料的金質數字時標和鑲貼元素，散發奢華運動風氣息；寶璣也首次採用帶有刻度的雙向旋轉金質錶圈內嵌藍色陶瓷，嶄新設計美感與實用兼具。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣首次在腕錶系列中運用陶瓷材質，為TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶雙向旋轉金質錶圈內嵌藍色陶瓷環。

此款腕錶配有午夜藍色鱷魚皮錶帶和NATO錶帶，佩戴者可借助可更換錶帶系統，輕鬆更換錶帶，隨著心情與裝扮在斯文或休閒風格之間自在轉換。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲搭配午夜藍色鱷魚皮錶的寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶流露優雅氣息。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067玫瑰金腕錶可換上NATO錶帶，展現休閒風格。

優質內在
TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶搭載的728型機芯，是寶璣歷經四年自主研發、於2023年推出的自製機芯，具備飛返計時功能，意謂佩戴者只需一次操作即可完成計時，寶璣採用垂直離合裝置，確保計時啟動精準無誤，並以橫跨式錶橋固定擺輪，讓機芯即使遭到撞擊依然保持精準，展現堅固耐用特性，此外，配備高能量密度材質彈簧，提供長達60小時動力儲存。

寶璣的機芯裝飾同樣赫赫有名，透過藍寶石水晶底蓋可欣賞各機芯零件的太陽放射紋、蝸形飾紋、倒角、魚鱗紋等裝飾元素外，導柱輪還經過黑色處理，呈現對比的視覺效果，同時改善摩擦性能，搭配造型如機翼的黑色金質自動盤，由裡而外都能感受到品牌力求突破與完美的精神。
 

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067玫瑰金腕錶搭載耗時四年研發的728 型飛返計時自動上鍊機芯。

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關鍵字：

Breguet, 寶璣

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