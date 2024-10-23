fb ig video ETtoday search mobile

《黑白大廚》韓國首屈一指的廚藝實境秀　料理界的跨階級對決全球熱播

>

文／人物誌

Netflix韓國廚藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，找來80位「黑湯匙」無名廚師、廚藝自學者，與20位「白湯匙」國際名廚、星級主廚進行對決，在尤其講究階級地位的料理界，黑湯匙與白湯匙展開了跨越階級的對決，殘酷且賭上職涯尊嚴的競賽，一睹美食又能欣賞華麗的烹飪技術，上架至今成為Netflix上最受亞洲圈喜愛的實境秀，迅速奪下全球非英語節目冠軍。

以三億韓元獎金為誘因，來自全國各地、海外的頂尖廚師聚集於此，高製作成本打造極為奢華的料理場地，完整的食材與設備，讓米其林星星都能在此綻放應有的光彩。作為「黑湯匙」，在節目中僅能以綽號稱呼，屈居於料理界下層的他們，在高張力的挑戰與試煉中，目標只有一個：打敗名聲顯赫的「白湯匙」，奪得屬於自己的名聲與獎金。

▲（左）「國民廚神」白種元、（右）「三星主廚」安成宰。（圖／Netflix，下同）

「國民廚神」白種元、「三星主廚」安成宰，料理權威為勝負更添公信力

若要舉辦好的廚藝大賽，評審便必須具備公信力，《黑白大廚》斥資重金，找來了「韓國國民主廚」白種元、「韓國唯一三星主廚」安成宰，在各自領域擁有一席之地的二人，作為這場殘酷對決的判官是再適合不過。

在韓擁有2300多家、海外擁有100多家店的白種元，透過電視節目的放送博得高人氣，主打簡單易做又好吃的料理精神，儼然已成為韓國平民美食的代名詞；白種元曾因主持《街頭美食鬥士》來台大啖台灣美食，對於台灣街頭美食給出了「放棄減肥」的盛讚。位於市民大道四段的「BORNGA本家韓式燒肉」為白種元的品牌，想要慕名朝聖的粉絲不妨可以視該店為第一站。

安成宰作為韓國唯一米其林三星餐廳Mosu主廚，其位於首爾的Mosu Seoul曾入選「2023年亞洲50間最佳餐廳餐廳」，主廚安成宰更在今年獲選「年度主廚」的名號，僅可惜Mosu Seoul目前為暫時停業的狀態，期待日後再度營運。安成宰敏銳的味覺能夠精準判斷料理的「多」或「少」，層次豐富的精緻料理或是家常料理，總能清楚且有條理地分析起好壞。

具備料理節目的專業，結合實境秀的情緒高漲，毫無冷場的廚藝大賽

節目首先以嚴厲的資格賽作為開場，在80位無名廚師中，必須篩選出20位入選者，才能獲得與白湯匙對決的資格。身穿君王龍袍的「拌飯大王」、俊俏且曾上過戀綜的「遭受低估」、在小學擔任團膳廚師的「學餐名家」，各種年齡層及領域的廚師，將在此環節拿出自己的招牌菜色，令人垂涎三尺的料理結合節目營造的緊張感，讓饕客與觀眾都看得直呼過癮。

緊接著便是白湯匙與黑湯匙的正面對決，無名廚師們作為挑戰者，紛紛尋找仰慕的名廚擔任對手，並以冰箱的隨機食材為料理主題，其中包括陳年泡菜、乾蘿蔔纓等傳統食材，星級主廚與無名廚師對於食材的不同理解，便是此環節的亮點所在。隨著節目進行，後續的團賽、便利商店食材挑戰賽等，名廚之間的各執己見的衝突、無名廚師為求勝利的默契搭配，具備料理節目的專業性，又保有實境秀特有的「抓馬」情節，使每個《黑白大廚》篇章都是精彩絕倫。

《黑白大廚：料理階級大戰》全實境秀共計12集，全集數已上架Netflix。

延伸閱讀

一起降肉！韓國廚神白種元「本家BORNGA韓式燒肉」登台VS.胡同燒肉、燒肉中山推新菜

粤菜百味經典呈現！歐華軒經典老廣粵菜集VS.美福、中山招待所法粵饗宴

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 實境秀, 黑白大廚, Netflix

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦 安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看 搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛 「長期熬夜」對健康影響甚大　免疫力大幅下降 NIKE快閃6折破千件商品降價！話題鞋款現省千元 金世正從私服到活動都愛Longchamp！Roseau包三萬有找、銀扣好有質感 天生高情商星座男Top 3 ！第一名有大智慧　為另一半給足情緒價值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面