《黑白大廚》韓國首屈一指的廚藝實境秀　料理界的跨階級對決全球熱播

文／人物誌

Netflix韓國廚藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，找來80位「黑湯匙」無名廚師、廚藝自學者，與20位「白湯匙」國際名廚、星級主廚進行對決，在尤其講究階級地位的料理界，黑湯匙與白湯匙展開了跨越階級的對決，殘酷且賭上職涯尊嚴的競賽，一睹美食又能欣賞華麗的烹飪技術，上架至今成為Netflix上最受亞洲圈喜愛的實境秀，迅速奪下全球非英語節目冠軍。

以三億韓元獎金為誘因，來自全國各地、海外的頂尖廚師聚集於此，高製作成本打造極為奢華的料理場地，完整的食材與設備，讓米其林星星都能在此綻放應有的光彩。作為「黑湯匙」，在節目中僅能以綽號稱呼，屈居於料理界下層的他們，在高張力的挑戰與試煉中，目標只有一個：打敗名聲顯赫的「白湯匙」，奪得屬於自己的名聲與獎金。

▲（左）「國民廚神」白種元、（右）「三星主廚」安成宰。（圖／Netflix，下同）

「國民廚神」白種元、「三星主廚」安成宰，料理權威為勝負更添公信力



若要舉辦好的廚藝大賽，評審便必須具備公信力，《黑白大廚》斥資重金，找來了「韓國國民主廚」白種元、「韓國唯一三星主廚」安成宰，在各自領域擁有一席之地的二人，作為這場殘酷對決的判官是再適合不過。

在韓擁有2300多家、海外擁有100多家店的白種元，透過電視節目的放送博得高人氣，主打簡單易做又好吃的料理精神，儼然已成為韓國平民美食的代名詞；白種元曾因主持《街頭美食鬥士》來台大啖台灣美食，對於台灣街頭美食給出了「放棄減肥」的盛讚。位於市民大道四段的「BORNGA本家韓式燒肉」為白種元的品牌，想要慕名朝聖的粉絲不妨可以視該店為第一站。

安成宰作為韓國唯一米其林三星餐廳Mosu主廚，其位於首爾的Mosu Seoul曾入選「2023年亞洲50間最佳餐廳餐廳」，主廚安成宰更在今年獲選「年度主廚」的名號，僅可惜Mosu Seoul目前為暫時停業的狀態，期待日後再度營運。安成宰敏銳的味覺能夠精準判斷料理的「多」或「少」，層次豐富的精緻料理或是家常料理，總能清楚且有條理地分析起好壞。

具備料理節目的專業，結合實境秀的情緒高漲，毫無冷場的廚藝大賽



節目首先以嚴厲的資格賽作為開場，在80位無名廚師中，必須篩選出20位入選者，才能獲得與白湯匙對決的資格。身穿君王龍袍的「拌飯大王」、俊俏且曾上過戀綜的「遭受低估」、在小學擔任團膳廚師的「學餐名家」，各種年齡層及領域的廚師，將在此環節拿出自己的招牌菜色，令人垂涎三尺的料理結合節目營造的緊張感，讓饕客與觀眾都看得直呼過癮。

緊接著便是白湯匙與黑湯匙的正面對決，無名廚師們作為挑戰者，紛紛尋找仰慕的名廚擔任對手，並以冰箱的隨機食材為料理主題，其中包括陳年泡菜、乾蘿蔔纓等傳統食材，星級主廚與無名廚師對於食材的不同理解，便是此環節的亮點所在。隨著節目進行，後續的團賽、便利商店食材挑戰賽等，名廚之間的各執己見的衝突、無名廚師為求勝利的默契搭配，具備料理節目的專業性，又保有實境秀特有的「抓馬」情節，使每個《黑白大廚》篇章都是精彩絕倫。

《黑白大廚：料理階級大戰》全實境秀共計12集，全集數已上架Netflix。

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