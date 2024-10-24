跟aespa Karina、英國鮮肉男神一起用餐！Prada假日系列美包登場

記者鮑璿安／台北報導

隨著天氣轉涼，年末假期的氛圍也逐漸濃郁，Prada發表了Holiday 系列形象廣告，邀來南韓女團aespa隊長Karina、英國演員 Louis Partridge等人一同拍攝，穿戴此系列的嶄新單品，呈現出大家意想不到的華麗陣容，彷佛你也是餐桌上的一員。

Karina作為此次廣告中唯一的亞洲面孔，她身穿毛絨外套搭配上紅色調的Prada標誌性Galleria包款，綁起蝴蝶結髮飾，完美的臉蛋加持格外受到矚目。而這次的出演陣容還包括演出《天才少女福爾摩斯》的英國演員 Louis Partridge、美國創作歌手兼演員 Maya Hawke、美國演員 Kelvin Harrison Jr.，都是年輕世代相當熟悉的名人，一行人圍繞在餐桌旁展開歡快的對話，並由Willy Vanderperre掌鏡捕捉下晚宴的日常模樣。當然也不能漏掉一位驚喜嘉賓，就是Prada 可愛的「Trick」機器人，在這裡成為真人大小的主角。





▲2024 PRADA HOLIDAY 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

而看點之一便是餐桌上擺放著的器具，有珍貴的瓷器與水晶製品，襯托出品牌獨特色彩與標誌性圖案，餐點本身也傳達出Prada 個性，來自米蘭歷史悠久的 Pasticceria Marchesi 1824 點心，包括小熊點綴的多層蛋糕，以及裝飾精美的米蘭聖誕蛋糕。Prada Holiday 系列的服裝與配飾也出現在餐桌上，就如同禮物般成為焦點。





▲Prada Soft Sound大號皮革單肩包；Prada Arqué印花皮革單肩包 。（圖／品牌提供）

此外，今年秋天Bottega Veneta驚喜帶來全新頂級香氛系列，將來自各地的100%天然原料編織成具有情感的5款香水，帶來獨特的感官體驗，創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的Intrecciato編織工藝的靈感，打造了全新香氛，從命名上就感到滿滿的療癒。首款暖光（Colpo di Sole）將法國歐白芷的寧靜香氣與摩洛哥橙花精萃融合；而偏向優雅氣息的跟我走（Come with Me），則是混合義大利佛手柑的清爽柑橘香與法國鳶尾花精油。





▲全新頂級香氛系列即日起於台北101旗艦店、微風信義、SOGO復興館、新光三越中港店與高雄漢神巨蛋專門店正式發售 。（圖／品牌提供）

▲創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的 Intrecciato 編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛 。（圖／品牌提供）