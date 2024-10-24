fb ig video ETtoday search mobile

跟aespa Karina、英國鮮肉男神一起用餐！Prada假日系列美包登場

>

記者鮑璿安／台北報導

隨著天氣轉涼，年末假期的氛圍也逐漸濃郁，Prada發表了Holiday 系列形象廣告，邀來南韓女團aespa隊長Karina、英國演員 Louis Partridge等人一同拍攝，穿戴此系列的嶄新單品，呈現出大家意想不到的華麗陣容，彷佛你也是餐桌上的一員。

Karina作為此次廣告中唯一的亞洲面孔，她身穿毛絨外套搭配上紅色調的Prada標誌性Galleria包款，綁起蝴蝶結髮飾，完美的臉蛋加持格外受到矚目。而這次的出演陣容還包括演出《天才少女福爾摩斯》的英國演員 Louis Partridge、美國創作歌手兼演員 Maya Hawke、美國演員 Kelvin Harrison Jr.，都是年輕世代相當熟悉的名人，一行人圍繞在餐桌旁展開歡快的對話，並由Willy Vanderperre掌鏡捕捉下晚宴的日常模樣。當然也不能漏掉一位驚喜嘉賓，就是Prada 可愛的「Trick」機器人，在這裡成為真人大小的主角。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲2024 PRADA HOLIDAY 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

而看點之一便是餐桌上擺放著的器具，有珍貴的瓷器與水晶製品，襯托出品牌獨特色彩與標誌性圖案，餐點本身也傳達出Prada 個性，來自米蘭歷史悠久的 Pasticceria Marchesi 1824 點心，包括小熊點綴的多層蛋糕，以及裝飾精美的米蘭聖誕蛋糕。Prada Holiday 系列的服裝與配飾也出現在餐桌上，就如同禮物般成為焦點。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Soft Sound大號皮革單肩包；Prada Arqué印花皮革單肩包 。（圖／品牌提供）

此外，今年秋天Bottega Veneta驚喜帶來全新頂級香氛系列，將來自各地的100%天然原料編織成具有情感的5款香水，帶來獨特的感官體驗，創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的Intrecciato編織工藝的靈感，打造了全新香氛，從命名上就感到滿滿的療癒。首款暖光（Colpo di Sole）將法國歐白芷的寧靜香氣與摩洛哥橙花精萃融合；而偏向優雅氣息的跟我走（Come with Me），則是混合義大利佛手柑的清爽柑橘香與法國鳶尾花精油。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲全新頂級香氛系列即日起於台北101旗艦店、微風信義、SOGO復興館、新光三越中港店與高雄漢神巨蛋專門店正式發售 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的 Intrecciato 編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Prada, aespa, Karina, LouisPartridge, 形象廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看

林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高 先看到女人、小孩還是男人？測試你最近的情緒狀態 染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看 8千坪林口三井Outlet二館10／23試營運　100間新店逛起來！ 生活大小事不再第一個找對方！「5個徵兆」代表感情出現危機　 張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」 搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面