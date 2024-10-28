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icash推ATM提款機造型卡　新光三越無敵星星悠遊卡也熱門

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▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

▲icash推ATM造型卡片。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人想要財運亨通，都會放個招財小物帶在身上，現在金元寶已經不夠看，icash愛金卡直接讓你放台提款機在口袋，逼真設計連ATM指靜脈辨識器的細節都有，小抽屜內附一元「發財金」，螢幕還有財神爺，整個太討喜！新光三越今年周慶則祭出瑪利歐卡友禮，其中無敵星星悠遊卡討論度也超高，帶著無敵星星搭捷運感覺運氣滿滿。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

中國信託銀行與愛金卡公司攜手推出全新「ATM造型icash2.0」卡，以逼真還原的ATM設計為亮點，吸引喜愛創意儲值卡的消費者。這款icash卡不僅外觀設計具特色，還內含象徵「一元復始」的發財金，成為不僅實用還具祝福意涵的好運選擇。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

「ATM造型icash2.0」卡片設計採用迷你版ATM造型，運用中國信託銀行的經典配色與細緻刻畫，使卡片外觀栩栩如生。卡片上保留了ATM的插卡口、出鈔口、指靜脈辨識器等，螢幕上印有吉祥物小B，象徵財神的祝福，讓卡片更具特色。感應時卡片螢幕會自動亮起，彷彿小B財神現身送來好運。

另外，卡片底部設有小巧的聚寶抽屜，適合放置小飾品或作為小物收納，打開抽屜會發現內附一元發財金，象徵吉祥的「一元復始」，讓財運隨身帶著走。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

首波預購將於10／30當天11：00在OPENPOINT APP搶先登場，售價599元，供有興趣的消費者搶先預訂。之後從11／26起將於全台7-ELEVEN門市、博客來、康是美等多個通路陸續上市。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

新光三越今年周慶卡友禮與超級瑪利歐合作，推出一系列IP商品，包括手袋、毛毯、雨傘等生活小物，其中還有以無敵星星角色製作的悠遊卡，因為角色跟寓意太討喜，公布後詢問度超高，畢竟誰不想手拿無敵星星坐捷運呢？

新光三越表示，「超級瑪利歐 無敵星 造型悠遊卡」悠遊卡為周年慶限定卡友禮，從12／1上午10點起，可於新光三越APP點數專區，選擇扣2,500點或扣100點+299元即可兌換，數量有限兌完為止。

關鍵字：

icash2.0, ATM, 財運, 無敵星星, 周慶

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