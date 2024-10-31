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雨季造型搭配指南！經典油布外套、機能小包實用單品一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期的雨季是否下得你心煩？此時不妨用搭配轉換一下心情，這次盤點了實用又能防水的單品，讓你的每日造型有更多選擇！

說到防潑水外套的翹楚，編輯首推有著百年英國工藝背書的Barbour油布夾克，經典的防風防水油布外套（Wax Jacket）聞名全球，男女都適合的版型，即便寒冷的冬天裡頭穿毛衣在台灣也有足夠的保暖性，是衣櫃中必入手的經典單品！

而秋冬之際，除了毛衣或開襟衫等選項，也可以選擇已有135年歷史的「條紋衫始祖」SAINT JAMES的經典條紋衫作為搭配單品，耐看好搭的特質是風靡全球的搭配聖品，更受到香奈兒女士、畢卡索、奧黛麗赫本、詹姆士狄恩、孔劉、BTS等東西方名人與時尚指標的喜愛！

雨季中最需要的就是一個具有實用功能性的包包，近期UNIQLO x Marimekko 2024秋冬聯名系列所帶來的抽繩側背包，足夠的容量與可調寬肩帶設計，加上能為造型增添亮點的印花設計，無論男女都適合！

來自加拿大的Canada Goose，在華人圈有「加拿大鵝」之稱，是不少人冬日衣櫃中的夢幻單品之一，品牌標誌性的羽絨服有著絕佳保暖性，能夠對應各種惡劣氣候，良好口碑也讓其在業界有著無可取代的地位！

而在鬼才設計師Haider Ackermann接任後，吸引到不同領域的時裝精，讓人期待品牌在未來的設計風格上有更多突破。而在雨季中，一個大小適中的小包也是都市時髦人的造型必備，包包使用了與外套工藝同樣講究的材質與技術，低調的黑色調設計與彰顯地位的黑標細節，讓你於雨季更加從容與率性。

同樣為Canada Goose所推出的雨靴，是品牌設計上的一大突破，名為「Vancouver」的短筒雨靴，讓人聯想到多雨的溫哥華，也有人說是「Raincouver」，短筒鞋身好穿脫，天空藍的設計也為雨季帶來好心情！

除了雨靴設計，本季也推薦你入手有著登山鞋樣貌的靴款作為雨季鞋款，Timberland近日帶來與戶外重型裝備品牌GRIP SWANY的首個EURO HIKER GTX特殊聯名系列，鞋款除了有著如球鞋般的舒適性，更搭配了高規格GORE-TEX防水技術，更具實用機能性。鞋款外型則以長毛絨面革和帆布面料的異材質呈現錯視感，讓登山鞋跳脫既定樣貌，為造型帶來更多可能性。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 雨天風格穿搭筆記！鞋款推薦、雨靴穿搭...從容應對梅雨季

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雨季, 穿搭

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