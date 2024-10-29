iRobot掃拖機器人雙11現省1萬　LG除濕機還兼做氣氛燈

▲雙11家電優惠iRobot新款機型可現省萬元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

家電市場迎來雙11年末促銷旺季，iRobot最新款Roomba Combo 10 Max掃拖機器人，結合多項應用功能，在雙11期間祭出現省萬元優惠，LG近期也推出PuriCare雙變頻除濕機，專為台灣潮濕環境設計，以輕量機身和靜音設計為亮點，滿足小空間除濕需求，還能把水箱變成氣氛燈，現入手也能省1,200元。

iRobot新款Roomba Combo 10 Max掃拖機器人，搭載全能基座自動清潔系統AutoWash，可自動補水、拖布風乾等功能，達到免手動清潔，讓使用者無需頻繁處理拖布。內建Dirt Detective系統強調可有效判別重汙區域，根據家中需要自動調整清掃模式，SmartScrub震動拖地技術模擬真人擦拭動作，使家中清潔更為全面。

適逢雙11購物節，iRobot針對Roomba Combo 10 Max新機也推出7.9折優惠，原價65,880元，特價51,999元，消費者於指定百貨購買還加贈原廠配件組。

針對台灣潮濕氣候，韓廠LG新推出的PuriCare雙變頻除濕機輕量款，以12L和14L除濕力選項、21公分的窄機身，專為小型空間設計。機型採用雙迴轉變頻壓縮機，在靜音模式下運轉聲低於32分貝，適合夜間使用或有小孩的家庭。內建UVnano紫外線技術可抑制細菌滋生，讓排出的空氣潔淨度更高。另還有Y字型軟管可用於鞋櫃除濕，T字型軟管適合衣櫃等封閉空間的相關配件，讓除濕適用更有彈性。

這款除濕機也支援ThinQ App遠端控制和水箱燈氛圍燈設計，使除濕機兼具美觀與功能性。12L與14L機型建議售價分別為17,900元和19,900元，消費者現出手還可申請1,200元一級能效認證的政府補助金。