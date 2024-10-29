fb ig video ETtoday search mobile

iRobot掃拖機器人雙11現省1萬　LG除濕機還兼做氣氛燈

>

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雙11家電優惠iRobot新款機型可現省萬元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

家電市場迎來雙11年末促銷旺季，iRobot最新款Roomba Combo 10 Max掃拖機器人，結合多項應用功能，在雙11期間祭出現省萬元優惠，LG近期也推出PuriCare雙變頻除濕機，專為台灣潮濕環境設計，以輕量機身和靜音設計為亮點，滿足小空間除濕需求，還能把水箱變成氣氛燈，現入手也能省1,200元。

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

iRobot新款Roomba Combo 10 Max掃拖機器人，搭載全能基座自動清潔系統AutoWash，可自動補水、拖布風乾等功能，達到免手動清潔，讓使用者無需頻繁處理拖布。內建Dirt Detective系統強調可有效判別重汙區域，根據家中需要自動調整清掃模式，SmartScrub震動拖地技術模擬真人擦拭動作，使家中清潔更為全面。

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

適逢雙11購物節，iRobot針對Roomba Combo 10 Max新機也推出7.9折優惠，原價65,880元，特價51,999元，消費者於指定百貨購買還加贈原廠配件組。

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

針對台灣潮濕氣候，韓廠LG新推出的PuriCare雙變頻除濕機輕量款，以12L和14L除濕力選項、21公分的窄機身，專為小型空間設計。機型採用雙迴轉變頻壓縮機，在靜音模式下運轉聲低於32分貝，適合夜間使用或有小孩的家庭。內建UVnano紫外線技術可抑制細菌滋生，讓排出的空氣潔淨度更高。另還有Y字型軟管可用於鞋櫃除濕，T字型軟管適合衣櫃等封閉空間的相關配件，讓除濕適用更有彈性。

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

這款除濕機也支援ThinQ App遠端控制和水箱燈氛圍燈設計，使除濕機兼具美觀與功能性。12L與14L機型建議售價分別為17,900元和19,900元，消費者現出手還可申請1,200元一級能效認證的政府補助金。

▲雙11家電優惠iRobot。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

家電, 雙11, iRobot, LG, 除濕機

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

先看到4條還是3條長方形？測試你的事業運發展

先看到4條還是3條長方形？測試你的事業運發展

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感 「大馬最美千金」慶生豪宅曝光　么兒爬逾200萬LV硬箱塔祝賀 第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財 劉嘉玲金句盤點：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你 「能活著去解決不幸，也是一種幸運」　人生的容錯率是活著的人才擁有的 icash推ATM提款機造型卡　新光三越無敵星星悠遊卡也熱門 30歲女人「6個初老變化」　對感情不勉強、下班只想早回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面