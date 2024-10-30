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亞莉安娜聖誕趴造型搶先曝光　華麗小公主成最美焦點

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▲▼亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇全球品牌代言人亞莉安娜（左二）搶先示範聖誕節派對穿搭。（圖／施華洛世奇提供）

記者陳雅韻／台北報導

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）是時尚圈指標人物之一，經常以甜美風格亮相，她為代言的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）名為「派對奇妙夜」的聖誕企劃拍攝宣傳照，身穿黑色小洋裝的她穿戴閃亮的施華洛世奇水晶首飾，大玩疊搭或將項鍊轉換成頭飾佩戴，成為派對最亮眼的俏麗小公主。

▲▼亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜將施華洛世奇Matrix系列項鍊當頭飾佩戴，宛如甜美小公主。

亞莉安娜在施華洛世奇聖誕企劃中，佩戴標誌性的Swarovski Millenia系列和優雅的Matrix Crash系列作品入鏡，她掌握穿搭原則--服裝可以簡單但首飾必須浮誇，她很享受拍攝現場營造的節慶氣氛，表示：「我們盡情舞蹈，快樂到幾乎忘記了歸途！在這個假日季節，能夠帶來如此多的歡樂和閃耀，真是一件美妙的事情。」

▲▼亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜層疊搭配施華洛世奇Millenia頸鍊、手環與腕錶，輕鬆成為派對焦點。

日前亞莉安娜出席奧斯卡電影博物館盛典（Academy Museum Gala）活動，則選穿裝飾蝴蝶結與法式波點的蓬裙登場，此浪漫的禮服復刻自Pierre Balmain設計的1963年春夏系列「Bougival」經典薄紗禮服，完美體現了BALMAIN經典與創新的完美融合，流露古典優雅氣息。

▲▼亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜穿BALMAIN復刻的Pierre Balmain設計的1963年春夏系列「Bougival」經典薄紗禮服。（圖／BALMAIN提供）

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關鍵字：

亞莉安娜, 施華洛世奇, Swarovski, BALMAIN

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