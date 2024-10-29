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張員瑛漏斗腰身材太驚人　千萬珠寶上身當一日貴婦

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▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝IG）

▲張員瑛日前受邀出席蕭邦活動，穿Versace黑色短洋裝搭配華麗珠寶。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團IVE成員張員瑛人氣高，20歲的她吸引彩妝、服裝品牌邀約代言，連珠寶腕錶品牌蕭邦（Chopard）也相中她的潛力，邀她出席新店開幕活動，年輕的她難得戴上千萬元的祖母綠鑽石項鍊與耳環展現華麗氣息，不過更多粉絲焦點落在她所穿的Versace迷你裙裝，一張背影照盡顯她驚人的漏斗腰身材，直呼「太不科學了」。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝IG）

▲張員瑛背影盡顯173公分的身高優勢，纖腰成為網友討論焦點。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

一般珠寶品牌邀年輕藝人示範穿搭，以好入門的個性款式為主，擔任蕭邦形象大使的南韓女團aespa就是最佳代表。不過此次蕭邦開新店，由張員瑛擔任嘉賓，173公分的她穿Versace平口迷你裙洋裝大秀長腿，纖腰也引起矚目，貴氣珠寶差點就被她的服裝搶走風采。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝IG）

▲張員瑛佩戴蕭邦千萬級的祖母綠鑽石珠寶展現嫵媚的一面。

張員瑛罕見當一日貴婦，她最常穿的依然是青春洋溢的服裝，不僅與義大利夯Miu Miu緊密合作、擔任美國休閒品牌Tommy Jeans代言人，近日也為南韓服裝品牌Rolarola拍攝廣告，粉色花朵頭飾搭配粉色毛衣的造型，甜美模樣讓粉絲都融化了。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝IG）

▲張員瑛為南韓品牌Rolarola示範秋冬新裝，甜美造型相當吸睛。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

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關鍵字：

張員瑛, Chopard, 蕭邦, Versace

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